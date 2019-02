Ünlü isim Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin yarışmasında son günlerde popüler olan ve vizyonda girdiğinden beri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmindeki bir karakterle ilgili ipucu sorusu geldi. Cevabının ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu soruya dair paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Özge Ulusoy'un sunduğu hadi Magazin bugün 11.30'da. Sinema gündemini yakından takip ediyorsan şıp diye bileceğin bir ipucuyla karşındayız sevgili hadici! 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" denildi. Bu arada Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Ailece Hadi'nin 10 Şubat 2019 Pazar günü saat 18.00'de başlayacağının bilgisi verildi. Hadi tarafından bugünkü 20.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşıma göre, ipucu sorusu Koruncuk Vakfı’nın sloganı hakkında. Vakfın sloganı, "El ver hayata tutunsun'. Vakıftan yapılan açıklamada da "Koruncuk Vakfı; risk altındaki çocuklara bakım hizmeti vererek onları hayata kazandıran ve bu konuda koruyucu çalışmalar yapan bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. #Hadi yarışmasının bugünkü ipucu sorusunun cevabı ise 40. yılını kutlayan Vakfımızın sloganı: El Ver, Hayata Tutunsun" denildi

Ünlü isim Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusu belli oldu.



Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen Yılmaz Erdoğan ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle ilgili ipucu sorusu geldi.



Yarışmanın sosyal medya hesabından soruya dair şu paylaşım yapıldı:



"Özge Ulusoy'un sunduğu hadi Magazin bugün 11.30'da. Sinema gündemini yakından takip ediyorsan şıp diye bileceğin bir ipucuyla karşındayız sevgili hadici! 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?"



Sorunun cevabı, Kıvanç Tatlıtuğ.



HADİ 12.30 İPUCU SORUSU



Hadi tarafından yeni yarışmanın ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "hadi bugün 12.30'da! Film kurdu hadiciler bu gece ne izleyeceğimizin planını yaptık mı? Eğer ne izleyeceğinize bir türlü karar veremediyseniz, bu ipucumuz size harika iki klasik filmi hatırlatacak. "12 Öfkeli Adam" ve "Köpeklerin Günü" filmlerinin yönetmeni kimdir? Belki onları yeniden izlersin!" denildi.



Sorunun cevabı, Sidney Lumet.



AİLECE HADİ BAŞLIYOR



Bu arada Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Ailece Hadi'nin 10 Şubat 2019 Pazar günü saat 18.00'de başlayacağının bilgisi verildi.



HADİ 20.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU



Hadi tarafından bugünkü 20.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı.



Sorunun Koruncuk Vakfı ile ilgili olduğu, yarışmada vakfın sloganının ne olduğunun cevabı istenecek.



Yapılan paylaşımda, "Bugünkü ipucumuz Koruncuk Vakfı’ndan geliyor... Koruncuk Vakfı; risk altındaki çocuklara bakım hizmeti vererek onları hayata kazandıran ve bu konuda koruyucu çalışmalar yapan bir Sivil Toplum Kuruluşu. Vakıf toplumu çocuk hakları konusunda bilinçlendirme yönünde faaliyetler de yürütmekte. Peki 40.yılını kutlayan Koruncuk Vakfı’nın sloganı nedir biliyor muyuz? Not: Cevaba @koruncuk ’tan kolayca ulaşabilirsiniz" denildi.



KORUNCUK VAKFI'NDAN AÇIKLAMA



Koruncuk Vakfı da sloganını paylaştı.



Vakıftan yapılan açıklama şöyle:



"Koruncuk Vakfı; risk altındaki çocuklara bakım hizmeti vererek onları hayata kazandıran ve bu konuda koruyucu çalışmalar yapan bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. #Hadi yarışmasının bugünkü ipucu sorusunun cevabı ise 40. yılını kutlayan Vakfımızın sloganı: El Ver, Hayata Tutunsun!"



ulusal.com.tr