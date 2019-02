Hafta sonları sadece 20.30'da gerçekleştirilen Hadi canlı bilgi yarışmasında bu haftadan itibaren yeni bir yarışma daha yapılacak. Açıklamaya göre, yarın saat 18.00'de Ailece Hadi yarışması gerçekleştirilecek. Yarışmayı, Ceyda Düvenci'nin sunacağı belirtildi. Öte yandan Ailece Hadi ile ilgili örnek bir soru da paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, soru, "Pijamaskelilerdeki Baykuş Kızın kostümü ne renktir?" şeklinde. Cevap şıkları da "Mavi, kırmızı ve sarı" seçeneklerinden oluşuyor. Hadi'de bugünkü yarışmanın ödülü 20 bin liranın TV+ Plus'tan geldiği belirtildi. Hadi'de TV+ Plus Film Gecesi yani günün yarışması 20.30'da yapılacak. Joker kodunun 50 bin adetle sınırlı olduğu belirtildi. TV+ Plus tarafından Hadi yarışması joker koduna dair yapılan açıklamada, "Cumartesi demek Hadi’de TV+ gecesi demek! Bu gecenin konsepti çocuklar ve çocuk ruhlular için geliyor. TV+ Çizgi Film Gecesi’ne özel toplam 50.000 joker için Instagram hesabımızı takipte kal. Not: Joker paylaşımından önce hesabımız 'Gizli Hesap' olacaktır, jokeri sadece hesabımızı takip edenler görebilecektir." denildi. TV+ Plus Çizgi Film Gecesi için Hadi yarışması joker kodu paylaşıldı. Paylaşıma göre, joker kodu DF442GJVO19M - Hadi tarafından günün tek yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Soru, çizgi filmden geldi. Yapılan paylaşımda, soruyla alakalı "Miniklerin severek izlediği Türk çizgi film karakteri Pepee’nin arkadaşı Şila’yı tanıyor musun? Onunla bu akşam Hadi TV+ Çizgi Film Gecesi’nde karşılaşabilirsin." denildi

Hafta içi 12.30 ve 20.30'da, hafta sonları ise sadece 20.30'da gerçekleştirilen Hadi mobil ödüllü canlı bilgi yarışmasında bu haftadan itibaren değişiklik yapıldı.



Buna göre, artık her pazar günü saat 18.00'de Ailece Hadi yarışması gerçekleştirilecek.



Ailece Hadi yarışmasını Ceyda Düvenci'nin sunacağı belirtildi.



AİLECE HADİ ÖRNEK SORU



Ailece Hadi yarışmasıyla ilgili örnek bir soru da paylaşıldı.



Soru ve cevap şıkları şu şekilde:



"Pijamaskelilerdeki Baykuş Kızın kostümü ne renktir?



- Mavi



- Kırmızı



- Sarı"



HADİ 20.30 TV+ PLUS ÇİZGİ FİLM GECESİ JOKER KODU



Hadi'de bugünkü yarışmanın ödülü 20 bin liranın TV+ Plus'tan geldiği belirtildi. Hadi'de TV+ Plus Çizgi Film Gecesi yani günün yarışması 20.30'da yapılacak. Joker kodunun 50 bin adetle sınırlı olduğu belirtildi.



TV+ PLUS'TAN AÇIKLAMA



TV+ Plus tarafından Hadi yarışması joker koduna dair yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Cumartesi demek Hadi’de TV+ gecesi demek! Bu gecenin konsepti çocuklar ve çocuk ruhlular için geliyor. TV+ Çizgi Film Gecesi’ne özel toplam 50.000 joker için Instagram hesabımızı takipte kal.



Not: Joker paylaşımından önce hesabımız 'Gizli Hesap' olacaktır, jokeri sadece hesabımızı takip edenler görebilecektir."



HADİ 20.30 JOKER KODU



TV+ Plus Çizgi Film Gecesi için Hadi yarışması joker kodu paylaşıldı. Paylaşıma göre, joker kodu DF442GJVO19M



HADİ 20.30 ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI İPUCU SORUSU



Hadi tarafından günün tek yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Soru, çizgi filmden geldi. Yapılan paylaşımda, soruyla alakalı "Miniklerin severek izlediği Türk çizgi film karakteri Pepee’nin arkadaşı Şila’yı tanıyor musun? Onunla bu akşam Hadi TV+ Çizgi Film Gecesi’nde karşılaşabilirsin." denildi.







