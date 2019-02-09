Hafta sonları sadece 20.30'da gerçekleştirilen Hadi canlı bilgi yarışmasında bu haftadan itibaren yeni bir yarışma daha yapılacak. Açıklamaya göre, yarın saat 18.00'de Ailece Hadi yarışması gerçekleştirilecek. Yarışmayı, Ceyda Düvenci'nin sunacağı belirtildi. Öte yandan Ailece Hadi ile ilgili örnek bir soru da paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, soru, "Pijamaskelilerdeki Baykuş Kızın kostümü ne renktir?" şeklinde. Cevap şıkları da "Mavi, kırmızı ve sarı" seçeneklerinden oluşuyor. Bu arada 9 Şubat 2019 Cumartesi gününe ait joker kodu ve ipucu sorusu haberimizde...

Hafta içi 12.30 ve 20.30'da, hafta sonları ise sadece 20.30'da gerçekleştirilen Hadi mobil ödüllü canlı bilgi yarışmasında bu haftadan itibaren değişiklik yapıldı.



Buna göre, artık her pazar günü saat 18.00'de Ailece Hadi yarışması gerçekleştirilecek.



Ailece Hadi yarışmasını Ceyda Düvenci'nin sunacağı belirtildi.



AİLECE HADİ ÖRNEK SORU



Ailece Hadi yarışmasıyla ilgili örnek bir soru da paylaşıldı.



Soru ve cevap şıkları şu şekilde:



"Pijamaskelilerdeki Baykuş Kızın kostümü ne renktir?



- Mavi



- Kırmızı



- Sarı"



Öte yandan Hadi'de günün yarışması saat 20.30'da. Bu yarışmaya ait joker kodu ve ipucu sorusu henüz paylaşılmadı.



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