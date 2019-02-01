Popüler mobil canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu ve joker kodu merakla bekleniyor. Yapılan açıklamada, bugünkü 12.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Buna göre, ipucu sorusu, "Hindi, Amerika'nın keşfiyle dünyaya dağılsa da özellikle İngiltere'de, "Türkiye'den gelen" anlamına gelen Turkey ismiyle tanınmıştır. Bizim coğrafyamızda da Hindistan'dan gelen Gine tavuğuna benzerliği nedeniyle Hindi olarak anılmaktadır. Bugünkü ipucumuz da aslında Hindi'nin farklı bir adını karşılıyor. Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?" şeklinde oldu

Hadi 12.30 yarışmasının merakla beklenen ipucu sorusu paylaşıldı.



Paylaşıma göre ipucu sorusunda erkek hindinin adının ne olduğu soruldu.



Açıklamada, "Hindi, Amerika'nın keşfiyle dünyaya dağılsa da özellikle İngiltere'de, "Türkiye'den gelen" anlamına gelen Turkey ismiyle tanınmıştır. Bizim coğrafyamızda da Hindistan'dan gelen Gine tavuğuna benzerliği nedeniyle Hindi olarak anılmaktadır. Bugünkü ipucumuz da aslında Hindi'nin farklı bir adını karşılıyor. Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?" denildi.



Günün ödülü, Hadi uygulaması üzerinden yarışmaya katılarak tüm soruları bilen katılımcılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.



ulusal.com.tr