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Hadi bugün 1 Şubat 2019 Cuma 20.30 yarışması joker kodu Bisolnatur'dan geliyor

Popüler mobil canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu ve joker kodu merakla bekleniyor. Hadi'nin bugünkü 20.30 yarışmasının ödülü Bisolnatur'dan geliyor. Ödülüm 20 bin lira olduğu açıklandı. Joker kodu için yarışmacıların @bisolnatutre hesabını takip etmeleri gerektiği belirtildi. Paylaşımda, "hadi bugün öksürüğü rahatlatan %100 doğal öksürük şurubu Bisolnatur Özel Yarışması ile saat 20:30’da sizlerle. Ödül Bisolnatur’dan 20.000 [email protected] hesabını ilk takip edenlerden olun, Joker kodu sizin olsun" denildi

Hadi bugün 1 Şubat 2019 Cuma 20.30 yarışması joker kodu Bisolnatur'dan geliyor

Hadi 12.30 yarışmasının merakla beklenen ipucu sorusu paylaşıldı.

Paylaşıma göre ipucu sorusunda erkek hindinin adının ne olduğu soruldu.

Açıklamada, "Hindi, Amerika'nın keşfiyle dünyaya dağılsa da özellikle İngiltere'de, "Türkiye'den gelen" anlamına gelen Turkey ismiyle tanınmıştır. Bizim coğrafyamızda da Hindistan'dan gelen Gine tavuğuna benzerliği nedeniyle Hindi olarak anılmaktadır. Bugünkü ipucumuz da aslında Hindi'nin farklı bir adını karşılıyor. Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?" denildi.

Günün ödülü, Hadi uygulaması üzerinden yarışmaya katılarak tüm soruları bilen katılımcılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

HADİ 20.30 YARIŞMASI JOKER KODU

Hadi'nin bugünkü 20.30 yarışmasının ödülü Bisolnatur'dan geliyor. Ödülüm 20 bin lira olduğu açıklandı. Joker kodu için yarışmacıların @bisolnatutre hesabını takip etmeleri gerektiği belirtildi. Paylaşımda, "hadi bugün öksürüğü rahatlatan %100 doğal öksürük şurubu Bisolnatur Özel Yarışması ile saat 20:30’da sizlerle. Ödül Bisolnatur’dan 20.000 [email protected] hesabını ilk takip edenlerden olun, Joker kodu sizin olsun" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #erkek hindi #hadi ipucu sorusu #hadi joker kodu
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