Hadi 12.30 yarışmasının merakla beklenen ipucu sorusu paylaşıldı.



Paylaşıma göre ipucu sorusunda erkek hindinin adının ne olduğu soruldu.



Açıklamada, "Hindi, Amerika'nın keşfiyle dünyaya dağılsa da özellikle İngiltere'de, "Türkiye'den gelen" anlamına gelen Turkey ismiyle tanınmıştır. Bizim coğrafyamızda da Hindistan'dan gelen Gine tavuğuna benzerliği nedeniyle Hindi olarak anılmaktadır. Bugünkü ipucumuz da aslında Hindi'nin farklı bir adını karşılıyor. Erkek hindiye ne denir biliyor musunuz sevgili hadiciler?" denildi.



Günün ödülü, Hadi uygulaması üzerinden yarışmaya katılarak tüm soruları bilen katılımcılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.



HADİ 20.30 YARIŞMASI JOKER KODU



Hadi'nin bugünkü 20.30 yarışmasının ödülü Bisolnatur'dan geliyor. Ödülüm 20 bin lira olduğu açıklandı. Joker kodu için yarışmacıların @bisolnatutre hesabını takip etmeleri gerektiği belirtildi. Paylaşımda, "hadi bugün öksürüğü rahatlatan %100 doğal öksürük şurubu Bisolnatur Özel Yarışması ile saat 20:30’da sizlerle. Ödül Bisolnatur’dan 20.000 [email protected] hesabını ilk takip edenlerden olun, Joker kodu sizin olsun" denildi.



HADİ İPUCU SORUSU



Hadi tarafından en son yapılan paylaşımda ipucu sorusu açıklandı. Açıklamada, "hadi bu akşam Bisolnatur'un katkılarıyla 20.30'da! Ödül Bisolnatur'dan 20.000 TL! Havalar bu aralar bir sıcak bir soğuk gidiyor hadiciler. Kendimize dikkat edip, sıkı sıkı giyinmeyi unutmuyoruz değil mi? Sonra üşütüp, hasta olup bizi üzmeyin sakın. Bugünkü ipucumuz genellikle soğuk algınlığı sonucu solunum yollarımızda ortaya çıkan bir rahatsızlıkla ilgili. Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?" denildi.



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