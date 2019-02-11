Canlı para ödüllü bilgi yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Bugün 12.30'da başlayacak yarışmada epilepsi hastalığı soruluyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Simgesi 'mor gözlük' olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir?" denildi. Hadi tarafından yapılan paylaşımda "Sarı Günler’in katkılarıyla gerçekleşecek 30.000 TL ödüllü Hadi yarışması 20:30'da! 60.000 joker Sarı Günler’den hadicilere! 30.000 joker 17:00’da BiP Sarı Günler kanalında, 19:30’da @turkcellmagaza instagram adresinde olacak takipte kal! Ayrıca kazananlara turkcell.com.tr'de geçerli 150 TL ve üzeri alışverişlerinde geçerli 30 TL indirim kodu! Sarı Günler; turkcell.com.tr ve Turkcell Mağazaları'nda" ifadeleri kullanıldı

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de günün ilk yarışının ipucu sorusu belli oldu.



Paylaşıma göre halk arasında sara olarak da bilinen "epilepsi" soruluyor.



Yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Bugünkü ipucumuz sosyal farkındalığın artması gereken bir hastalıktan geliyor. Bu hastalık beyinde var olan elektriğin aşırı artması ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görüleni ve Türkiye’de yaklaşık 800 binden fazla bireyi ve yakınlarını etkilemektedir. Peki simgesi “mor gözlük” olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir?" denildi.



HADİ 20.30 JOKER KODU TURKCELL'DEN



Hadi tarafından yapılan paylaşımda "Sarı Günler’in katkılarıyla gerçekleşecek 30.000 TL ödüllü Hadi yarışması 20:30'da! 60.000 joker Sarı Günler’den hadicilere! 30.000 joker 17:00’da BiP Sarı Günler kanalında, 19:30’da @turkcellmagaza instagram adresinde olacak takipte kal! Ayrıca kazananlara turkcell.com.tr'de geçerli 150 TL ve üzeri alışverişlerinde geçerli 30 TL indirim kodu! Sarı Günler; turkcell.com.tr ve Turkcell Mağazaları'nda" denildi



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