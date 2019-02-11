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Hadi bugün 11 Şubat 2019 Pazartesi 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu! (Epilepsi soruluyor)

Canlı para ödüllü bilgi yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Bugün 12.30'da başlayacak yarışmada epilepsi hastalığı soruluyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Simgesi 'mor gözlük' olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir?" denildi.

Hadi bugün 11 Şubat 2019 Pazartesi 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu! (Epilepsi soruluyor)

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışmaHadi'de günün ilk yarışının ipucu sorusu belli oldu.

Paylaşıma göre halk arasında sara olarak da bilinen "epilepsi" soruluyor.
 
Yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Bugünkü ipucumuz sosyal farkındalığın artması gereken bir hastalıktan geliyor. Bu hastalık beyinde var olan elektriğin aşırı artması ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görüleni ve Türkiye’de yaklaşık 800 binden fazla bireyi ve yakınlarını etkilemektedir. Peki simgesi “mor gözlük” olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir?" denildi. 
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #yarışma #hadi joker kodu #hadi ipucu sorusu #hadi epilepsi
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