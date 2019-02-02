Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi yarışmaları hafta sonu sadece 20.30'da düzenleniyor. Hafta içi yarışmalar 12.30 ve 20.30'da yapılıyor. Hadi yarışması sosyal medya hesabından "20.000 TL ödüllü TV+ Film Gecesi 20:30’da! 50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde olacak, takipte kal!" denildi. Ödülün 20 bin lira olduğu açıklanırken toplam joker sayısının da 50 bin olduğu ifade edildi

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması, saat 20.30'da düzenleniyor.



Yarışmaya dair joker kodu ve ipucu sorusuna yönelik henüz bir paylaşım yapılmadı.



Hadi yarışması tarafından, "20.000 TL ödüllü TV+ Film Gecesi 20:30’da! 50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde olacak, takipte kal!" paylaşımı yapıldı.



Ödülün 20 bin lira olduğu belirtilirken, toplam joker sayısının da 50 bin adet olduğunun altı çizildi.



ulusal.com.tr