Mobil Canlı Para Ödüllü Bilgi Yarışması Hadi bugün 30 Ocak 2019 Çarşamba gününe ait joker kodu ve ipucu sorusu ne? Yarışmaya ait sosyal medya hesabından joker kodu ve ipucu sorusu paylaşılıyor. Hadi tarafından 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "Size tarihin en başarılı imparatorluklarının birinden bir ipucu getirdik hadiciler! Bu öyle bir imparatorluk ki tarihin ilk biyolojik silahını kullanmış, aktif olduğu dönemde bitmeyen istilalarıyla dünyada korkutmadık devlet bırakmamıştır.⚔️ Evet Moğol İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Peki Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?" denildi

Popüler yarışmalardan Hadi'nin sosyal medya hesabı üzerinden günün joker kodu ile ipucu sorusu paylaşılıyor.



Her gün birden fazla ipucu sorusunun paylaşıldığı sayfa üzerinden süprizler de açıklanıyor.



HADİ 12.30 İPUCU SORUSU



Hadi tarafından 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "Size tarihin en başarılı imparatorluklarının birinden bir ipucu getirdik hadiciler! Bu öyle bir imparatorluk ki tarihin ilk biyolojik silahını kullanmış, aktif olduğu dönemde bitmeyen istilalarıyla dünyada korkutmadık devlet bırakmamıştır.⚔️ Evet Moğol İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Peki Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?" denildi.



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