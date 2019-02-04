Ünlü isimlerden Merve Toy ve Müge Boz'un sunduğu para ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de bugünün 4 Şubat 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu paylaşıldı. Sorunun karikatürle ilgili olduğu belirtildi. Soruyla ilgili olarak, "hadi bugün 12.30'da! arikatür seven hadiciler burada mı? Hepimiz en az bir Avanak Avni hikayesinde Dilaver'e sinir olmuşuzdur. Bugünkü ipucumuz da bizi Avni ve onun dünyasıyla tanıştırmış büyük ustayla alakalı. "Avanak Avni" ve "Utanmaz Adam" tiplemeleriyle ünlü karikatürist kimdir?" bilgileri paylaşıldı

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de 4 Şubat 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu paylaşımı geldi.



Yapılan bilgilendirmede, "hadi bugün 12.30'da! Karikatür seven hadiciler burada mı? Hepimiz en az bir Avanak Avni hikayesinde Dilaver'e sinir olmuşuzdur. Bugünkü ipucumuz da bizi Avni ve onun dünyasıyla tanıştırmış büyük ustayla alakalı. "Avanak Avni" ve "Utanmaz Adam" tiplemeleriyle ünlü karikatürist kimdir?" denildi.



İpucu sorusunun cevabı, Oğuz Aral.



Yarışmanın ödülü, tüm soruları bilen katılımcılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor



ulusal.com.tr