Ünlü isimlerden Merve Toy ve Müge Boz'un sunduğu para ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de bugünün 4 Şubat 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu paylaşıldı. Hadi 20.30 yarışmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "hadiciler hiç dolabınızı karıştırıp, kıyafetlerinizi rastgele oraya buraya attığınız oldu mu? Bu duruma kızan annenizden ortalığı dağıtmakla ilgili ve içinde pamuk kelimesi geçen bir deyim duydunuz mu peki? Yıllardır duyduğumuz bu deyimdeki mesleğin ne anlama geldiğini merak ediyorsan ipucumuz gelsin! Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan kişilere ne denir?" denildi

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de 4 Şubat 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu paylaşımı geldi.



Yapılan bilgilendirmede, "hadi bugün 12.30'da! Karikatür seven hadiciler burada mı? Hepimiz en az bir Avanak Avni hikayesinde Dilaver'e sinir olmuşuzdur. Bugünkü ipucumuz da bizi Avni ve onun dünyasıyla tanıştırmış büyük ustayla alakalı. "Avanak Avni" ve "Utanmaz Adam" tiplemeleriyle ünlü karikatürist kimdir?" denildi.



İpucu sorusunun cevabı, Oğuz Aral.



HADİ 20.30 İPUCU SORUSU



Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "hadiciler hiç dolabınızı karıştırıp, kıyafetlerinizi rastgele oraya buraya attığınız oldu mu? Bu duruma kızan annenizden ortalığı dağıtmakla ilgili ve içinde pamuk kelimesi geçen bir deyim duydunuz mu peki? Yıllardır duyduğumuz bu deyimdeki mesleğin ne anlama geldiğini merak ediyorsan ipucumuz gelsin! Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan kişilere ne denir?" denildi.



Yarışmanın ödülü, tüm soruları bilen katılımcılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor



ulusal.com.tr