Heyecanlı bir şekilde takip edilen Hadi yarışmasında günün 12.30 yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Sorunun içecekle ilgili olduğu görüldü. Yapılan paylaşımda, "hadi bugün 12.30'da! Yemekten sonra tatlı arayan hadiciler burada mı? Bugünkü ipucumuz deyimlere konu olmuş, pilavlı menülerin favorisi güzel mi güzel bir tatlı içecekle alakalı.Bütün veya dilimler hâlindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir?" denildi. Hadi tarafından joker kodu paylaşıldı. Kodun hadisev olduğu belirtildi

Popüler mobil canlı bilgi yarışması Hadi'de kazananlara para ödülü eşit şekilde dağıtılıyor. Bugünkü 12.30 yarışmasının ipucu sorusuyla ilgili paylaşım yapıldı.



HADİ 12.30 İPUCU SORUSU



Paylaşımda, "hadi bugün 12.30'da! Yemekten sonra tatlı arayan hadiciler burada mı? Bugünkü ipucumuz deyimlere konu olmuş, pilavlı menülerin favorisi güzel mi güzel bir tatlı içecekle alakalı.Bütün veya dilimler hâlindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir?" denildi.



HADİ JOKER KODU PAYLAŞILDI



Hadi tarafından joker kodu paylaşıldı. Kodun hadisev olduğu belirtildi.



Konuyla alakalı bir görsel de paylaşıldı.



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