Hadi yarışmasına ait sosyal medya hesabından bugünkü yarışmaya katılan tüm katılımcıların hesaplarına joker kodu tanımlanacağı açıklanmıştı. İşte o yarışma gerçekleştirildi. Öte yandan 12.30 yarışma ait ipucu sorusu da belli oldu. Açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! Sizi görüyoruz hadiciler! Tarihin en iyi para ödüllü canlı bilgi yarışmasında birlikte eğleniyoruz. Bugünkü ipucumuz Yüzüklerin Efendisi tutkunu hadiciler için geliyor. "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde yüzüğü Hüküm Dağı'na götürüp yok eden karakter hangisidir?" denildi. Hadi'nin 20 bin joker kodu Ölümcül Labirent filminden geliyor. Paylaşılan videoda joker kodu için ipuçlarının bulunması ya da fragmandaki kaçış odası kurallarından 3'üncü kuralın not edilmesinin unutulmaması gerektiği iletildi

Hadi Magazin'in teknik aksaklık nedeniyle yarım kalan yarışması bugün 11.30'da.



Hadi yarışmasına ait Instagram hesabından bugünkü 11.30 yarışmasına katılan tüm kullanıcıların hesabına joker kodu tanımlanacağı belirtildi.



Öte yandan bugünkü 11.30 Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusuna dair paylaşım da yapıldı.



Paylaşımda, "hadi magazin bugün 11.30'da! Sabah gıybetleri nasıl gidiyor hadiciler? Bugünkü hadi magazin'e hazır olsanız gerek! Hazır değilseniz bir ipucuyla hatırlatalım ;) 2000'lerin başlarında "Foolish Casanova" şarkısıyla popüler olan manken kimdir?" bilgileri verildi.



HADİ 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU



Hadi tarafından 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu açıklandı. Açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! Sizi görüyoruz hadiciler! Tarihin en iyi para ödüllü canlı bilgi yarışmasında birlikte eğleniyoruz. Bugünkü ipucumuz Yüzüklerin Efendisi tutkunu hadiciler için geliyor. "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde yüzüğü Hüküm Dağı'na götürüp yok eden karakter hangisidir?" denildi.



HADİ JOKER KODU ÖLÜMCÜL LABİRENT FİLMİNDEN



Hadi'nin bugünkü yarışmalarının joker kodu Ölümcül Labirent filminden.



Toplamda 20 bin joker kodunun olduğu belirtildi.



Paylaşılan videoda joker kodu için ipuçlarının bulunması ya da fragmandaki kaçış odası kurallarından 3'üncü kuralın not edilmesinin unutulmaması gerektiği ifade edildi.



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