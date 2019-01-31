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Hadi'de Yüzüklerin Efendisi ipucu sorusu! Hadi bugün 31 Ocak 2019 Perşembe 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu nedir

Hadi yarışmasına ait sosyal medya hesabından bugünkü yarışmaya katılan tüm katılımcıların hesaplarına joker kodu tanımlanacağı açıklanmıştı. İşte o yarışma gerçekleştirildi. Öte yandan 12.30 yarışma ait ipucu sorusu da belli oldu. Açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! Sizi görüyoruz hadiciler! Tarihin en iyi para ödüllü canlı bilgi yarışmasında birlikte eğleniyoruz. Bugünkü ipucumuz Yüzüklerin Efendisi tutkunu hadiciler için geliyor. "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde yüzüğü Hüküm Dağı'na götürüp yok eden karakter hangisidir?" denildi.

Hadi'de Yüzüklerin Efendisi ipucu sorusu! Hadi bugün 31 Ocak 2019 Perşembe 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu nedir

Hadi Magazin'in teknik aksaklık nedeniyle yarım kalan yarışması bugün 11.30'da.

Hadi yarışmasına ait Instagram hesabından bugünkü 11.30 yarışmasına katılan tüm kullanıcıların hesabına joker kodu tanımlanacağı belirtildi.

Öte yandan bugünkü 11.30 Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusuna dair paylaşım da yapıldı.

Paylaşımda, "hadi magazin bugün 11.30'da! Sabah gıybetleri nasıl gidiyor hadiciler? Bugünkü hadi magazin'e hazır olsanız gerek! Hazır değilseniz bir ipucuyla hatırlatalım ;) 2000'lerin başlarında "Foolish Casanova" şarkısıyla popüler olan manken kimdir?" bilgileri verildi.

HADİ 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU

Hadi tarafından 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu açıklandı. Açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! Sizi görüyoruz hadiciler! Tarihin en iyi para ödüllü canlı bilgi yarışmasında birlikte eğleniyoruz. Bugünkü ipucumuz Yüzüklerin Efendisi tutkunu hadiciler için geliyor. "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde yüzüğü Hüküm Dağı'na götürüp yok eden karakter hangisidir?" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi magazin #hadi yarışması bugün joker kodu #hadi yarışması 31 ocak joker kodu #hadi yarışması 31 ocak ipucu sorusu
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