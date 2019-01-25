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Hadi'den herkese joker kodu - Bugün 25 Ocak 2019 Cuma Hadi 12.30 ve 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu

Popüler yarışma Hadi'de teknik arıza yaşandı, yarışma iptal edildi. Hadi'den yaşanan teknik aksaklık sebebiyle iptal edilen yarışmaya dair açıklama geldi. Açıklamada yarışmanın önümüzdeki günlerde tekrar edileceği belirtildi. Ayrıca, yarışmaya katılanların hesaplarına joker tanımlanacağı ifade edildi. Bugün 25 Ocak 2019 Cuma günü 12.30 ve 20.30 Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Yapılan paylaşımda, "hadiciler, ipucumuz geliyor! Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir? Yanıtları yoruma alalım ve hatırlatalım: hadi bugün 12.30’da, sakın kaçırmayın hadiciler!" denildi. İşte 25 Ocak 2019 Cuma Hadi 12.30 ve 20.30 joker kodu ipucu sorusu

Hadi'den herkese joker kodu - Bugün 25 Ocak 2019 Cuma Hadi 12.30 ve 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu

Popüler yarışma Hadi'de teknik arıza yaşandı. Arıza sebebiyle yarışma iptal edildi.

İptalin ardından yarışmaya dair açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, yarışmanın iptal edilmesinin nedeni teknik aksaklık yaşanmasıydı.

Yarışmanın önümüzdeki günlerde tekrar edileceğinin altı çizildi.

HADİ'DEN HERKESE JOKER KODU

Öte yandan yaşanan iptalin sonrasında tekrar edilecek yarışmaya katılan tüm yarışmacıların hesaplarına joker kodu tanımlanacağı ifade edildi.

25 OCAK 2019 CUMA HADİ 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU

Hadi tarafından bugünkü 12.30 yarışmasında dair ipucu sorusu paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "hadiciler, ipucumuz geliyor! Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir? Yanıtları yoruma alalım ve hatırlatalım: hadi bugün 12.30’da, sakın kaçırmayın hadiciler!" denildi.

25 OCAK 2019 CUMA HADİ 20.30 JOKER KODU

Bugün 23 Ocak 2019 Çarşamba günü 20.30  Hadi yarışmasının joker kodu paylaşılır paylaşılmaz haberimize ekleyeceğiz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi bugün joker kodu #hadi 23 ocak çarşamba joker kodu #hadi 23 ocak çarşamba ipucu sorusu
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