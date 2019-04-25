Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve Hadi oyunu tutkunları merakla Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Günün Hadi ipucu sorusu Hindistan'a gitmeyi planlayan bir oyuncuyla ilgili. Hadi 25 Nisan 12:30 yarışmasının ipucu cevabı

Hadi ipucu sorusunun cevabı her Hadi yarışması öncesinde büyük bir merakla araştırılıyor. Hadi Instagram sayfasında verilen ipucu şu şekilde; En son Star TV’de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı “Oya” karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu, yoga üzerine eğitim almak amacıyla temmuz ayında Hindistan'a gidiyor.



HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: HİNDİSTAN’DA YOGA EĞİTİMİ ALACAK OYUNCU KİM?



İlgili sorunun cevabı Gökçe Bahadır…



Gökçe Bahadır (d. 9 Kasım 1981, İstanbul), Türk oyuncu. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV’de VJ’lik, ardından Show TV’de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk’te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star tv’de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başroller Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer’in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır.