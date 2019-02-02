Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi yarışmaları hafta sonu sadece 20.30'da düzenleniyor. Hafta içi yarışmalar 12.30 ve 20.30'da yapılıyor. Hadi yarışması sosyal medya hesabından "20.000 TL ödüllü TV+ Korku Gecesi 20:30’da! 50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde olacak, takipte kal!" denildi. Ödülün 20 bin lira olduğu açıklanırken toplam joker sayısının da 50 bin olduğu ifade edildi. Hadi'nin bugünkü korku gecesi yarışması saat 20.30'da. Yarışmaya ait sosyal medya hesaplarından "Bu akşam korku filmleriyle karşınızdayız. Jokerleride kaçırmak istemezsin hadici!" denildi. Ayrıca, "50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde seni bekliyor olacak. Jokerini kap, yarışmada herkesten bir farkın olsun" ifadeleri kullanıldı

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması, saat 20.30'da düzenleniyor.



Hadi yarışması tarafından, "20.000 TL ödüllü TV+ Film Gecesi 20:30’da! 50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde olacak, takipte kal!" paylaşımı yapıldı.



Ödülün 20 bin lira olduğu belirtilirken, toplam joker sayısının da 50 bin adet olduğunun altı çizildi.



HADİ KORKU GECESİ 20.30 YARIŞMASI JOKER KODU



Hadi'nin bugünkü korku gecesi yarışması saat 20.30'da. Yarışmaya ait sosyal medya hesaplarından "Bu akşam korku filmleriyle karşınızdayız. Jokerleride kaçırmak istemezsin hadici!" denildi. Ayrıca, "50.000 joker gün içinde TV+ instagram adresinde seni bekliyor olacak. Jokerini kap, yarışmada herkesten bir farkın olsun" ifadeleri kullanıldı



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