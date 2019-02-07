Ünlü isim Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin yarışmasında son günlerde popüler olan ve vizyonda girdiğinden beri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmindeki bir karakterle ilgili ipucu sorusu geldi. Cevabının ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu soruya dair paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Özge Ulusoy'un sunduğu hadi Magazin bugün 11.30'da. Sinema gündemini yakından takip ediyorsan şıp diye bileceğin bir ipucuyla karşındayız sevgili hadici! 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" denildi

Ünlü isim Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusu belli oldu.



Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen Yılmaz Erdoğan ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle ilgili ipucu sorusu geldi.



Yarışmanın sosyal medya hesabından soruya dair şu paylaşım yapıldı:



"Özge Ulusoy'un sunduğu hadi Magazin bugün 11.30'da. Sinema gündemini yakından takip ediyorsan şıp diye bileceğin bir ipucuyla karşındayız sevgili hadici! 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?"



Sorunun cevabı, Kıvanç Tatlıtuğ.



ulusal.com.tr