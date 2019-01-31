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Hadi Magazin bugün 31 Ocak 2019 Perşembe 11.30 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu

Hadi yarışmasına ait sosyal medya hesabından bugünkü yarışmaya katılan tüm katılımcıların hesaplarına joker kodu tanımlanacağı açıklanmıştı. İşte o yarışmanın ipucu sorusu belli oldu. Bugünkü 11.30 Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusuyla ilgili olarak "hadi magazin bugün 11.30'da! Sabah gıybetleri nasıl gidiyor hadiciler? Bugünkü hadi magazin'e hazır olsanız gerek! Hazır değilseniz bir ipucuyla hatırlatalım ;) 2000'lerin başlarında "Foolish Casanova" şarkısıyla popüler olan manken kimdir?" sorusu paylaşıldı

Hadi Magazin bugün 31 Ocak 2019 Perşembe 11.30 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu

Hadi Magazin'in teknik aksaklık nedeniyle yarım kalan yarışması bugün 11.30'da.

Hadi yarışmasına ait Instagram hesabından bugünkü 11.30 yarışmasına katılan tüm kullanıcıların hesabına joker kodu tanımlanacağı belirtildi.

Öte yandan bugünkü 11.30 Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusuna dair paylaşım da yapıldı.

Paylaşımda, "hadi magazin bugün 11.30'da! Sabah gıybetleri nasıl gidiyor hadiciler? Bugünkü hadi magazin'e hazır olsanız gerek! Hazır değilseniz bir ipucuyla hatırlatalım ;) 2000'lerin başlarında "Foolish Casanova" şarkısıyla popüler olan manken kimdir?" bilgileri verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi yarışması 31 ocak ipucu sorusu #hadi yarışması 31 ocak joker kodu #hadi yarışması bugün joker kodu #hadi magazin
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