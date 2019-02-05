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Hadi Magazin bugün 5 Şubat 2019 Salı 11.30 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusunun cevabı Murat Boz

Popüler yarışma Hadi'nin magazin yarışması bugün. Yarışmayla ilgili ipucu sorusu paylaşıldı. Cevabının Murat Boz olduğu soruyla ilgili, "İlki 184 yıl önce Londra’da açılan ve şu an İstanbul dahil 24 ayrı ülkede bulunan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds’un ismini duymayan var mı sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz da bu müzeyle alakalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?" denildi

Hadi Magazin bugün 5 Şubat 2019 Salı 11.30 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusunun cevabı Murat Boz

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'nin magazin yarışması bugün.

Yarışmada sorularından birinin ipucu paylaşıldı.

Cevabının Murat Boz olduğu soruyla ilgili şunlar denildi:

"İlki 184 yıl önce Londra’da açılan ve şu an İstanbul dahil 24 ayrı ülkede bulunan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds’un ismini duymayan var mı sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz da bu müzeyle alakalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Madame Tussauds Müzesi'nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi magazin #murat boz #Madame Tussauds Müzesi #balmumu heykeli
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