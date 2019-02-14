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Hadi Magazin'i Özge Ulusoy sunacak 14 Şubat 2019 Perşembe bugünün 11.30 12.30 20.30 yarışmaları joker kodu ile ipucu soruları (Birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir)

Android işletim sistemleri için Google Play Store, iOS işletim sistemine sahip cihazlar için de App Store'de yer alan Hadi uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. Hadi Magazin ünlü isim Özge Ulusoy'un sunumuyla saat 11.30'da. Yarışmaya ait ipucu sorusu ata binme sevdası olan bir oyuncuyla ilgili olduğu belirtildi. Soruyla alakalı, "Atlarla arası çok iyi olup birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir biliyor muyuz?" paylaşımı yapıldı

Hadi Magazin'i Özge Ulusoy sunacak 14 Şubat 2019 Perşembe bugünün 11.30 12.30 20.30 yarışmaları joker kodu ile ipucu soruları (Birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir)

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de bugün magazin yarışması var.

Yarışma Özge Ulusoy'un sunumuyla saat 11.30'da.

Yarışmanın ipucu sorusuyla alakalı paylaşım yapıldı ve sorunun ata binme sevdası olan bir oyuncuyla ilgili olduğu ifade edildi.

Soruya dair, “Atlarla arası çok iyi olup birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir biliyor muyuz?” paylaşımı yapıldı.

Hadi yarışmalarını; Merve Toy, Müge Boz ile Ceyda Düvenci ve Özge Ulusoy sunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #hadi magazin #özge ulusoy #merve toy #müge boz #Ceyda Düvenci
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