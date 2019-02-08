Canlı para ödüllü bilgi yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Rize'deki Fırtına Deresi'nin üzerinde bulunan tarihi kalenin adı soruluyor. Paylaşımda "hadi bugün 12.30'da! Ülkemiz sayısız medeniyetlerin bıraktığı sıra dışı eserlerle doludur. Bunlardan bir tanesi vardır ki, Karadeniz'in muhteşem doğasında denizden 750 metre yüksekte tüm ihtişamıyla yükselir. Bugünkü ipucumuz tam da bu eserle ilgili. Rize'deki Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerinde bulunan ve muhteşem konumuyla ünlü tarihi kalenin adı nedir?" denildi

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de günün ilk yarışının ipucu sorusu belli oldu.



Paylaşıma göre Rize'deki Fırtına Deresi'nin üzerinde bulunan tarihi kalenin adı soruluyor.



Yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "hadi bugün 12.30'da!Ülkemiz sayısız medeniyetlerin bıraktığı sıra dışı eserlerle doludur. Bunlardan bir tanesi vardır ki, Karadeniz'in muhteşem doğasında denizden 750 metre yüksekte tüm ihtişamıyla yükselir. Bugünkü ipucumuz tam da bu eserle ilgili. Rize'deki Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerinde bulunan ve muhteşem konumuyla ünlü tarihi kalenin adı nedir?" denildi



Hadi yarışmasında ünlü isim Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin yarışması başlamıştı. 10 Şubat 2019 Pazar günü de Ailece Hadi yarışması başlıyor.



ulusal.com.tr