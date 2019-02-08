Canlı para ödüllü bilgi yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Rize'deki Fırtına Deresi'nin üzerinde bulunan tarihi kalenin adı soruluyor. Paylaşımda "hadi bugün 12.30'da! Ülkemiz sayısız medeniyetlerin bıraktığı sıra dışı eserlerle doludur. Bunlardan bir tanesi vardır ki, Karadeniz'in muhteşem doğasında denizden 750 metre yüksekte tüm ihtişamıyla yükselir. Bugünkü ipucumuz tam da bu eserle ilgili. Rize'deki Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerinde bulunan ve muhteşem konumuyla ünlü tarihi kalenin adı nedir?" denildi. Bugün saat 19.30'da Resimli Hadi, 20.30'da da Spor Gecesi yarışmalarının olduğu açıklandı. Hadi'nin bu akşamki 20.30 Spor Gecesi yarışmasında Zeljko Obradovic ile ilgili bir soru sorulacak. ​İpucu sorusuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Avrupa basketbolunda Yugoslav ekolü disiplini ve sistemiyle nice başarılara koşmuştur. Bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Željko Obradović ülkemiz basketbolunda da birbirinden güzel başarılara imza atmıştır. Bu akşam için ipucumuz da bu değerli spor insanıyla alakalı. "Zeljko Obradovic" hangi basketbol kulübümüzün antrenörüdür?" denildi

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de günün ilk yarışının ipucu sorusu belli oldu.



Paylaşıma göre Rize'deki Fırtına Deresi'nin üzerinde bulunan tarihi kalenin adı soruluyor.



Yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "hadi bugün 12.30'da!Ülkemiz sayısız medeniyetlerin bıraktığı sıra dışı eserlerle doludur. Bunlardan bir tanesi vardır ki, Karadeniz'in muhteşem doğasında denizden 750 metre yüksekte tüm ihtişamıyla yükselir. Bugünkü ipucumuz tam da bu eserle ilgili. Rize'deki Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerinde bulunan ve muhteşem konumuyla ünlü tarihi kalenin adı nedir?" denildi



Hadi yarışmasında ünlü isim Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin yarışması başlamıştı. 10 Şubat 2019 Pazar günü de Ailece Hadi yarışması başlıyor.



Bugün saat 19.30'da Resimli Hadi, 20.30'da da Spor Gecesi yarışmalarının olduğu açıklandı.



20.30 SPOR GECESİ İPUCU SORUSU



Hadi'nin bu akşamki 20.30 Spor Gecesi yarışmasında Zeljko Obradovic ile ilgili bir soru sorulacak.



İpucu sorusuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Avrupa basketbolunda Yugoslav ekolü disiplini ve sistemiyle nice başarılara koşmuştur. Bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Željko Obradović ülkemiz basketbolunda da birbirinden güzel başarılara imza atmıştır. Bu akşam için ipucumuz da bu değerli spor insanıyla alakalı. "Zeljko Obradovic" hangi basketbol kulübümüzün antrenörüdür?" denildi



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