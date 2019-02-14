Android işletim sistemleri için Google Play Store, iOS işletim sistemine sahip cihazlar için de App Store'de yer alan Hadi uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. Hadi Magazin ünlü isim Özge Ulusoy'un sunumuyla saat 11.30'da. Yarışmaya ait ipucu sorusu ata binme sevdası olan bir oyuncuyla ilgili olduğu belirtildi. Soruyla alakalı, "Atlarla arası çok iyi olup birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir biliyor muyuz?" paylaşımı yapıldı. Yarışmanın joker kodu paylaşıldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olan joker kodunun 'SeniSeviyoruzhadici' (tırnaklar olmadan) olduğu açıklandı. Hadi tarafından 12.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, sorunun 16. yüzyılda St. John’s Şövalyeleri tarafından planlanmış ve inşa edilmiş bir başkentten geldiği belirtilerek başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesinin hangisi olduğu belirtildi

Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'de bugün magazin yarışması var.



Yarışma Özge Ulusoy'un sunumuyla saat 11.30'da.



Yarışmanın ipucu sorusuyla alakalı paylaşım yapıldı ve sorunun ata binme sevdası olan bir oyuncuyla ilgili olduğu ifade edildi.



Soruya dair, “Atlarla arası çok iyi olup birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir biliyor muyuz?” paylaşımı yapıldı.



Yarışmanın joker kodu paylaşıldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olan joker kodunun 'SeniSeviyoruzhadici' (tırnaklar olmadan) olduğu açıklandı.



HADİ 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU



Hadi tarafından 12.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, sorunun 16. yüzyılda St. John’s Şövalyeleri tarafından planlanmış ve inşa edilmiş bir başkentten geldiği belirtilerek başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesinin hangisi olduğu belirtildi.



Hadi yarışmalarını; Merve Toy, Müge Boz ile Ceyda Düvenci ve Özge Ulusoy sunuyor.



ulusal.com.tr



