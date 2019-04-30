Popüler para kazandıran yarışma Hadi tarafından bugün saat 12.30'da hadi100 Zorlu PSM özel yarışması düzenlenecek. Yarışmada 100 kişiye çift kişilik "PSM Caz Festivali: Morcheeba presented by %100 Music" konserine davetiye verilecek. Yarışma için verilen 30 bin adetle sınırlı joker kodu da belli oldu

Hadi tarafından hadi100 adıyla Zorlu PSM Özel Yarışması düzenlenecek.



Yarışma, saat 12.30'da.



Özel yarışmada, 100 kişiye çift kişilik 'PSM Caz Festivali: Morcheeba presented by %100 Music' konserine davetiye dağıtılacak.



Yarışma için verilen 30 bin adetle sınırlı joker kodu da belli oldu.