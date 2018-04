Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920'de açıldı.

TBMM'nin açılışına giden adımlar, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla atıldı.



Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar, "ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağı"nı ortaya koydu.



1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de, 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmişti ancak o Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu Meclis, 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda, "Misakı Milli"yi kabul etti.



İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve milli mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlanması üzerine, milletvekilleri ve aydınlar, Ankara'ya geçmeye başladı. Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta süresiz tatil kararı aldı.



Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mart 1920'de yayımladığı genelgeyle "Ankara'da, olağanüstü yetkili bir meclis"in toplanacağını duyurdu. Genelgede, "ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan gelebileceklerin bu meclise katılmaları" istendi.



Seçimle belirlenen milletvekilleriyle dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisinden kaçarak, Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü ilk Mecliste yer alabildi.



Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisinin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle "bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat"ın bu Meclis olacağına işaret etti.



23 Nisan 1920'de, Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılındıktan, kurbanlar kesildikten sonra ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı.



Belli başlı öteki olaylar



23 Nisan

1616- İngiliz oyun yazarı William Shakespeare öldü.



1920- Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.



1923- Lozan Konferansı'nın ikinci dönemi başladı.



1924- Ankara'da Türk Ocakları I. Kurultayı toplandı.



1929- "Çocuk Bayramı ve Haftası" ilk kez kutlandı.



1930- Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun tüm özelliklerini yansıtan son binalardan biri olarak kabul edilen Ankara'daki Türk Ocakları Genel Merkezi binası hizmete açıldı.



1938- Fransa'nın Nice kentinde yedi ülkenin katıldığı yarışmalarda Ordu Süvari Ekibi birincilik kazandı.



1948- II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi törenle halka açıldı.



1960- İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.



1961- İlk TBMM binası müze haline getirildi.



1961- Yerli yapım "27 Mayıs Treni" ilk seferini yaptı.



1965- İlk Sovyet haberleşme uydusu Maniya-1 uzaya fırlatıldı.



1969- Suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin erkek kardeşi ve ABD Senatosu senatörü Robert F. Kennedy'nin katili Ürdün vatandaşı Filistinli Sirhan Bişara Sirhan, ölüm cezasına çarptırıldı.



1974- Siyasi hakların iadesi hakkında anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Senato Başkanı Tekin Arıburun, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a bir tezkere yazdı. Yemin ederek senatörlük görevine başlamasını istedi. Bayar, bu isteği 28 Nisan'da geri çevirdi.



1979- Türkiye'nin yedi ülke ile telefon görüşmesini sağlayacak uyduyla haberleşme istasyonu hizmete girdi.



1981- MGK, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın Yüce Divanda yargılanmasına karar verdi.



1982- TRT, haftada iki gün renkli yayına başladı.



1984- AIDS'e neden olan virüs belirlendi.



1992- Sağlık kontrolü için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a prostat kanseri teşhisi konuldu.



2003- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda KKTC ile Rum kesimi anasında serbest geçişler başladı.



2007- Samsun Ceyhan Petrol Boru Hattının temeli törenle atıldı.



2007- Rusya'nın eski Devlet Başkanlarından Boris Yeltsin öldü.



2010- Ritmik jimnastikte iki kez olimpiyat şampiyonu olan Rus sporcu Natalia Lavrova (25), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.



2015- Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında İstanbul'da "Barış Zirvesi" düzenlendi.



2015- Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen Uzun Köprü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alındı.



2016- FETÖ/PDY'nin "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmada tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.



2016- Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda aralarında İlçe Belediye Başkanı Figen Elden Yaşar, BDP İl Genel Meclisi üyesi Seyithan Akkaya ve DBP İlçe Eş Başkanı Selvi Kaya'nın da bulunduğu 11 kişi daha tutuklandı.



2017- Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erdoğan Teziç, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 81 yaşında vefat etti.



24 Nisan



1512- I. Selim tahta çıktı.



1830- Osmanlı hükümeti, Yunan devletinin varlığını resmen kabul etti.



1898- İspanyolların, Küba adasının boşaltılması istemini reddederek ABD'ye savaş ilan etmesiyle, İspanya Amerika Savaşı başladı.



1909- İstanbul'a gelen "Hareket Ordusu" 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.



1916- Patrick Pearse önderliğindeki gizli milliyetçi örgüt İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya ayaklanmasını başlattı.



1920- Mustafa Kemal, "Büyük Millet Meclisi Reisliği"ne seçildi.



1934- Türk Askeri Uçak Filosu, Moskova Hava Meydanı'na indi.



1946- Ulvi Cemal Erkin'in 1. Senfonisi, Ankara Devlet Konservatuvarında ilk kez seslendirildi.



1959- Mısır Devlet Başkanı Nasır, Shell ve Anglo-Egyptian petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.



1972- TBMM, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını yeniden onayladı.



1980- İran'da rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için operasyon düzenlendi. Rehinelerin kurtarılamadığı operasyonda, 8 ABD askeri hayatını kaybetti.



1991- Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik öldü.



2001- Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz Enerji Operasyonu'na ilişkin soruşturmayı tamamlayarak dava açtı.



2004- BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'ta çözüm için hazırladığı plana ilişkin referandum yapıldı. Plan, KKTC'de "evet" oyları fazla çıkmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Kesimi "hayır" dediği için reddedilmiş oldu.



2007- Türk Diş Hekimleri Birliği kurucusu ve onur üyesi Prof. Dr. Yılmaz Manisalı 77 yaşında vefat etti.



2015 - Ermeni Patrikhanesinin ev sahipliğinde,1915 olaylarının 100. yılını anmak üzere Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde Sup Badarak (Kutsal Sunu) ayini düzenlendi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır'ın da katıldığı ayin, 1916 yılından bu yana yapılan ilk resmi ayin oldu ve ilk kez Türk hükümetinden bir temsilci böyle bir ayine katıldı.



2015- ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan ile ilgili açıklamasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.



2016- Pakistanlı alim ve eski İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Zafer İshak Ensari, hayatını kaybetti.



2016- İsrail yönetimi yaklaşık 3 aydır hapishanede tuttuğu 12 yaşındaki Dima el-Vavi isimli Filistinli kız çocuğunu serbest bıraktı.



2016- TEB BNP Baribas İstanbul Cup Uluslararıs Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde milli raket Çağla Büyükakçay, Karadağlı tenisçi Danka Kovinic'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Büyükakçay 82.sıraya yükseldiği dünya sıralamasında "ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi" unvanını aldı.



2017- ABD Başkanı Trump, Ermenilerin 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan ile ilgili açıklamasında Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.



2017- 57 yaşındaki Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson, "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" olarak tarihe geçti.



2017- Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



25 Nisan



1719- Daniel Defoe'nin yazdığı Robinson Crusoe yayımlandı.



1874- Radyo dalgaları üzerinde çalışan ve bu yolla ilk haberleşmeyi sağlayan fizik bilgini Guglielmo Marconi doğdu.



1859- Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 101 mil uzunluğundaki Süveyş kanalının kazılmasına, Mısır'ın Akdeniz'deki kıyı kenti Port Said'de başlandı.



1915- Arıburnu Zaferi kazanıldı.



1918- Kars ve Ardahan düşman işgalinden kurtuldu.



1920- TBMM adına Başkan Mustafa Kemal Paşa'nın, "Milleti birlik ve beraberliğe çağıran ve düşman yalanlarına inanılmamasını isteyen" genelgesi yayımlandı.



1925- Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.



1926- İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini şah ilan etti.



1929- "Zabitler ve askeri memurların 25 yaşını ikmal etmeden evlenmemelerine" ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.



1932- Başbakan İsmet İnönü, Sovyetler Birliği'ne resmi ziyarette bulundu.



1939- Alman uçak şirketi Lufthansa ile İstanbul-Berlin hattında seferlerin başlaması için sözleşme imzalandı.



1941- Atatürk'ün yaveri, Bilecik Milletvekili Salih Bozok öldü.



1945- 46 ülkeden gelen delegeler Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak "Birleşmiş Milletleri" kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldi. Türkiye, San Francisco'da 46 ülkenin katıldığı BM Uluslararası Örgütlenme Konferansı'na Dışişleri Bakanı Hasan Saka başkanlığında bir heyet gönderdi.



1946- İstanbul Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.



1952- Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.



1953- Cambridge'den iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan "Deoksiribonükleik Asit" (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldu.



1957- Fethiye'de 7,1 büyüklüğündeki depremde 67 kişi öldü.



1962- Anayasa Mahkemesi kuruldu.



1974- Portekiz'de "Karanfil Devrimi": General Antonio Spinola'nın yönettiği askerler, Salazar'ın faşist diktatörlüğünü devirdi.



1990- ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı, yer çevresinde alçak bir yörüngeye oturtmayı başardı.



1995- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine giren 35 bin askerinden 20 bininin geri çekildiği bildirildi.



2000- TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin genel başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak, TBMM'ye sundu.



2001- Merkez Bankasına özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.



2002- Türkiye'de ilk TV tüpü imalatı yapan Uğurgül fabrikalarının kurucusu Ahmet Uğurlu vefat etti.



2009- Dünya Sağlık Örgütü "domuz gribi" salgınının daha da yayılabileceği uyarısı yaptı. Meksika ve ABD'de ölenlerin sayısı 77'ye ulaştı.



2010- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, kanser tedavisi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti.



2012- Hollanda'da, THY uçağının, 25 Şubat 2009'da İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düşmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Haarlem Savcılığı, kimsenin suç işlemediğine karar verdi.



2015 - Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



2016- Mısır'da Sina yarımadasının kurtuluş günü münasebetiyle 859 mahkum için af kararı çıkarıldı.



2016- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, kaleme aldığı bir yazı dizisinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile bazı iş adamlarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 28 bin 650 lira adli para cezasına çarptırıldı.



2016- Koza İpek Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek tutuklandı.



2016- Terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'den ateşlenen roket mermileri nedeniyle yılbaşından bu yana Kilis'e 49 roket mermisi isabet etti. Olaylarda 17 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.



2017- Danıştay 10. Dairesi, YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyla ilgili, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.



2017- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasını kabul etti.



26 Nisan



1936- İlk Türk romancılarından Samipaşazade Sezai 76 yaşında İstanbul'da öldü.



1937- Adolf Hitler'in İspanya'da ayaklanan Falanjist güçlerin lideri Francisco Franco'ya gönderdiği uçaklar, Guernica'yı bombaladı.



1961- Yüksek Seçim Kurulu oluştu.



1986- Rusya'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama oldu. 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan Türkiye de etkilendi.



1994- Güney Afrika'da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Oyların yüzde 62'sini alan Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi, seçimlerin galibi oldu.



2005- BM, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in BM Kalkınma Programı başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı.



2006- "Haydar Haydar", "El Vurup Yaremi İncitme Tabip" gibi türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, 71 yaşında İstanbul'da öldü.



2011- Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Güven Sazak, 76 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2012- Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hakkındaki bir soruşturmayı engellemekten suçlu bulundu.



2013- Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir akıl hastanesinde çıkan yangında çoğu hasta 38 kişi hayatını kaybetti. Binadan yalnızca 3 kişi kaçmayı başardı.



2013 -Türkiye'nin ilk yerli mini haberleşme test uydusu "TÜRKSAT-3USAT" Çin'den fırlatıldı.



2015- KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda oyların yüzde 60,17'sini alan bağımsız aday Mustafa Akıncı kazandı. Derviş Eroğlu'nun oyları yüzde 39,83'te kaldı.



2016- Bakanlar Kurulu, terör örgütü DEAŞ'ın roket saldırılarının hedefi olan Kilis'e yönelik destek ve tedbirleri içeren dört başlık altında kararlar aldı. Buna göre, Kilis'e yönelik saldırılar önceden tespit edilecek, bu kentteki vatandaşlara ekonomik ve sosyal destek sağlanacak, ilave sağlık hizmetleri sunulacak.



2016- Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da Moskova yönetiminin görevlendirdiği mahkeme, Kırım Tatar Milli Meclisini aşırıcı örgüt kapsamına alarak faaliyetlerini yasakladı.



2017- Ardahan'da inşaat alanında yapılan kazı sırasında bulunan özel oda şeklinde düzenlenmiş mezarda Rus işgali döneminde hayatını kaybettiği düşünülen ve üniformasıyla gömülen subayın büyük bölümü çürümemiş cesedine ulaşıldı.



2017- Fransa, istihbarat servislerinin elde ettiği delillere dayanarak Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki saldırıda sarin sinir gazı kullandığını açıkladı.



27 Nisan



1495- Osmanlı Padişahı I. Süleyman doğdu. Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa'da "Muhteşem Süleyman" olarak anıldı.



1521- Portekiz ile İspanya adına seferler düzenleyen ve 9 Mart'ta ulaştığı Filipinler'de imzaladığı ittifak anlaşmasıyla İspanya'ya Büyük Okyanus bölgesindeki ilk müttefikini kazandıran Portekizli kaşif Ferdinand Magellan, Mactan Adası'ndaki yerlilerle girdiği çatışmada öldürüldü.



1908- II. Abdülhamid tahttan indirildi, yerine IV. Mehmed Reşat tahta geçti.



1918- II. Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı'nda öldü.



1927- Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon AŞ adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.



1934- Haftalık resmi tatil, cuma gününden pazara alındı.



1938- Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk antlaşması imzalandı.



1940- Köy Enstitülerinin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini, kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan Köy Enstitüleri, 1946'dan sonra klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü.



1960- Mersin Limanı hizmete açıldı.



1965- Amerika'nın Vietnam Savaşı'na giderek artan şekilde katılması, Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi.



1981- Ünlü ses sanatçısı ve besteci Münir Nurettin Selçuk, 82 yaşında İstanbul'da öldü.



1988- Cardiff'te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu, bir dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya kazandı.



1992- TRT, Türk Cumhuriyetlerine yönelik uydu televizyon yayınını (Avrasya) başlattı.



1997- Besteci Arif Sami Toker vefat etti.



2006- "Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum", "Duydum ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini" gibi şiirlerin sahibi Turgut Yarkent, 90 yaşında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde vefat etti.



2007- TBMM Genel Kurulunda 11. Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk tur oylamada Abdullah Gül, 357 oy olarak Anayasa'nın öngördüğü 367 oyu sağlayamadı. CHP, oylamada "toplantı yeter sayısının 367'yi bulmadığı" iddiasıyla ilk turun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.



2009- İstanbul'da yasa dışı "Devrimci Karargah" örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada, biri başkomiser 2 kişi hayatını kaybetti. Operasyonda, 6 polis ve bir gazeteci yaralandı, 1 kişi de ölü ele geçirildi.



2011- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda "çılgın proje" olarak adlandırılan "Kanal İstanbul" projesini İstanbul Kongre Merkezi'nde tanıttı. Erdoğan, İstanbul'un, içinden iki deniz geçen bir şehre dönüşeceğini duyurdu.



2012- Danıştay 10. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının Ankara dışındaki illerde, sadece okullarda öğrencilerle kutlanmasını öngören genelgesinin yürütmesini durdurdu.



2016- Bursa'da Ulu Cami batı kapısı civarında meydana gelen patlamada, intihar bombacısı olduğu belirlenen 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



2016- Rus savaş uçağının Halep'te sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 30 kişi öldü, 62 kişi yaralandı.



2016- Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali rövanş karşılaşmasında Fransa'nın Strazburg ekibini 78-67 yenerek şampiyon oldu.



2017- İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra battı.



2017- Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini gezegenin halkaları ile yüzeyi arasındaki bölgeye ilk seferini yaptı.



28 Nisan



1915- "Hilali Ahmer"in adı "Kızılay"a çevrildi.



1936- Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü üzerine 16 yaşındaki Prens Faruk, kral oldu.



1945- İtalyan diktatör Mussolini, kurşuna dizildi.



1950- Nightingale Hemşire Koleji İstanbul'da açıldı.



1963- Topraksız köylüler Adana'da yürüyüş yaptı.



1975- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Erzincan'da taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.



1979- Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi Kiev 28, İstanbul Boğazı'ndan geçti.



1980- Abdi İpekçi'nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca, İstanbul'daki yargılamada gıyabında idama mahkum edildi.



1988- Ermeni terör örgütü ASALA'nın kurucusu Agop Agopyan, Atina'da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürüldü.



1993- İstanbul'daki Ümraniye çöplüğünde, biriken metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 39 kişi öldü.



1999- Terör örgütü elebaşı hakkındaki iddianamede, Abdullah Öcalan'ın idamı istendi. İddianamede, terör örgütüne destek veren ülkeler de tek tek sayıldı.



2003- Kıbrıs Rum Kesimi ile serbest geçişler çerçevesinde 25 binden fazla Rum, KKTC'ye geldi.



2015- Sosyal paylaşım sitesi Facebook, cep telefonları üzerinden yüz yüze görüşmeyi sağlayan videolu arama özelliğini kullanıma açtı.



2017- YSK, 16 Nisan Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı.



2017- ABD'nin New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık arttırmada Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık kadın heykeli "Guennol Stargazer" (Guennol Yıldız Avcısı) yaklaşık 14,5 milyon dolara satılırken, satış müzayede evi dışında toplanan Türkler tarafından protesto edildi.



29 Nisan



1920- TBMM, "Hıyaneti Vataniye Kanunu"nu onayladı.



1938- Fransız şehircilik uzmanı Henri Prost'un hazırladığı İstanbul Nazım Planı, Şehir Meclisi'nce kabul edildi. Tarihi yarımada ve Beyoğlu kesimlerini ele alan plan; Ahırkapı ile Harem arasında da yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir tüp geçit öneriyordu.



1955- Güney Vietnam'da iç savaş patlak verdi.



1959- "Spor Toto", şans oyunları arasına girdi.



1964- Parlamento Muhabirleri Derneği kuruldu.



1979- Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden Muhsin Ertuğrul 87 yaşında öldü.





1980- Gerilim ve korku türünün ünlü yönetmeni Alfred Hitchcock öldü.



2002- Bakanlar Kurulu, Afganistan'daki ISAF Komutanlığının altı ay için Türkiye tarafından üstlenilmesini kararlaştırdı.



2007- Küba'nın 48 yıllık komünist lideri Devlet Başkanı Fidel Castro, tüm yetkileri yeniden devralarak görevinin başına döndü.



2009- Soyadı Nizamnamesinde yapılan değişiklikle, boşanan kadınların hakimin izin vermesi durumunda eşinin soyadını taşımaya devam edebileceği hükmü getirildi.



2012- Basketbolda Beşiktaş Milangaz, FIBA Eurochallange Kupası finalinde Fransız ekibi Elan Chalon takımını 91-86 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.



2013- ''Susurluk'' davasından hükümlü eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 3. yargı paketinden yararlandırılarak, Aydın Yenipazar Cezaevi'nden tahliye edildi.



2015- Kuzey Kore'de, ülkenin lideri Kim Jong Un'un otoritesine karşı çıkmakla suçlanan 15 üst düzey yetkilinin idam edildiği açıklandı.



2016- Norveç'in batısındaki Bergen kenti yakınında düşen helikopterde bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Norveç Havacılık Dairesi, Norveç'te kayıtlı olsun ya da olmasın, düşen "Airbus Helicopters EC225LP" tipi helikopterlerin ülke hava sahasında uçuşlarını yasakladı.



2016- Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kaldığı düşünülen 70 kişi kayboldu.



2017- 689 sayılı KHK ile toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 236 kişi görevine iade edildi.



2017- Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek dünyadaki ilk fare kafası nakline imza attı.