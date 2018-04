İşçilerin 8 saatlik iş günü için verdiği mücadele, 1889'da "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da "Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı"nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.



Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. Üç gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4'ü idam, 4'ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.



Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine bu gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.



Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.



Ankara'da ise Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı.



Cumhuriyet'in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 tarihli "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun" ile 1 Mayıs "Bahar Bayramı" olarak kabul edildi. 50 yıl aradan sonra ilk açık 1 Mayıs kutlaması, 1975 yılında İstanbul Tepebaşı'nda bir gazinoda yapıldı.



12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 30 yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.



Belli başlı öteki olaylar



30 Nisan



1030- Gazneliler devletinin kurucusu Gazneli Mahmud hayatını kaybetti.



1883- Emprosyonizm'in kurucularından Fransız ressam Edourd Manet öldü.



1939- Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.



1945- Adolf Hitler ve iki gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.



1959- İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



1964- Diyanet İşleri Başkanlığı, doğum kontrolünün uygulanmasını, bir fetvayla kamuoyuna açıkladı.



1967- CHP 4. Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultayda kabul edilen "ortanın solu" siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 milletvekili ve 15 senatör partiden istifa etti.



1975- Anayasa Mahkemesince 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.



1998- Terör örgütü PKK'nın son kalıntılarını temizlemek amacıyla 39 bin 500 askerin katılımıyla operasyon başlatıldı. 3 günde 77 PKK'lı terörist öldürüldü.



1998- ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.



1999- Ankara 2 numaralı DGM, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılamasının 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.



2006- Dünyanın ünlü ekonomistlerinden John Kenneth Galbraith 97 yaşında vefat etti.



2008- Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesi'ndeki "Türklük" ibaresi "Türk Milleti", "Cumhuriyeti" ibaresi de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştirildi.



2011- Avrupa Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 3-0 yenen Yıldız Milli Takım, Türkiye'ye, voleybol tarihinde milli takımlar düzeyindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.



2013- NASA'nın uzay aracı Cassini, Satürn'ün kuzey kutbunda dev kasırgayı görüntüledi.



2013- Hollanda Kraliçesi Beatrix, 33 yıldır oturduğu tahtı büyük oğlu veliaht Prens Willem Alexander'a bıraktı.



2013- Pakistan'da yerel mahkeme, eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'e, ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle ömür boyu siyasetten men cezası verdi.



2013- Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali, göstericileri öldürmek suçundan gıyabında bir kez daha ömür boyu hapse mahkum edildi.



2016- Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr yanlısı çok sayıda gösterici, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'yi ihlal ederek parlamento binasına girdi.



2016- Kadınlar Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe Grundig'i 3-1 mağlup eden Vakıfbank 2015-2016 sezonu şampiyonu oldu.



2017- Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan 2 bine yakın sivil ve askeri unsurun yer aldığı 7. tahliye konvoyu İdlib'e gitti.



1 Mayıs



1707- İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti.



1889- "1 Mayıs" işçilerin ortak bayramı olarak kabul edildi.



1908- "Don Camillo"nun yaratıcısı, İtalyan mizah yazarı ve karikatürist Giovanni Guareschi doğdu.



1925- Kıbrıs, İngiltere kolonisi oldu.



1932- Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.



1948- Hürriyet gazetesi, Sedat Simavi tarafından İstanbul'da kuruldu.



1964- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.



1975- Vietnam Savaşı sona erdi.



1977- İstanbul'da Taksim'deki 1 Mayıs mitingi sırasında çıkan olaylarda 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.



1984- DGM'ler 8 ilde göreve başladı.



1988- Karikatürist ve tiyatro sanatçısı Altan Erbulak 59 yaşında öldü.



2003- Bingöl'de 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi öldü, 521 kişi yaralandı.



2004- Avrupa Birliği, Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini saflarına katarak 25 ülkeye ulaştı.



2009- 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, otuz yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.



2012- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs mitingine katılarak işçilere seslendi. Çelik, 1977'de Taksim Meydanı'ndaki olaylı mitingin ardından 1 Mayıs kutlamalarına katılan ilk bakan oldu.



2012- UEFA Disiplin Komitesi, Beşiktaş'a ertelemeli olarak 2 yıl UEFA organizasyonlarına katılmama cezası verdi.



2015- NASA'nın Ağustos 2004'te Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ü gözlemlemek için fırlattığı Messenger uzay aracı, ömrünü tamamlayarak gezegenin yüzeyine düştü.



2016- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önünde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi, 3 polis şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.



2016- Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde 1 Mayıs’ta başlayıp hızla büyüyerek 582 bin hektarlık alana yayılan yangında 2 bine yakın ev ve iş yeri tamamen yandı, bazı benzin istasyonlarında meydana gelen patlamalar olayın şiddetini daha da artırdı, yangın 9 milyar dolarlık zarara neden oldu.



2 Mayıs



1519- İtalyan Rönesansı'nı başlatan heykeltraş, mimar, mühendis Leonardo da Vinci öldü.



1926- Atlantik'in iki yakası arasında ilk belgegeçer (faks) mesajı gönderildi. ABD'nin Londra Büyükelçisi Alanson Bigelow Houghton'un, Augustus John tarafından çizilen resmi, Londra'dan New York'taki New York Times bürosuna geçildi.



1938- Ordu Süvari Ekibi, Roma'da Milletler Kupası yarışlarında Mussolini Kupası'nı kazandı.



1939- Ankara'da 1. Neşriyat Kongresi toplandı.



1945- İtalya'daki Alman işgal birlikleri müttefik ordularına, Berlin'deki Alman güçleri Sovyet Mareşal Jukof'un birliklerine teslim olmaya başladı.



1953- Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi kurucuları seçildi.



1972- Pele'nin de oynadığı Brezilya şampiyonu Santos futbol takımı İstanbul'a geldi. Santos ertesi gün Fenerbahçe'yi 6-1 yendi.



1972- ABD'den alınan TCG Oruç Reis ile TCG Uluç Ali Reis denizaltıları törenle donanmaya katıldı.



1973- Lübnan ordusunun Filistinli mültecilere saldırmasıyla Lübnan iç savaşı başladı.



1982- Falkland'da İngiltere-Arjantin savaşı başladı.



1984- F-16 uçaklarının Türkiye'de yapılması için anlaşma sağlandı.



1986- Birinci Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinde açıldı.



1992- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD'de prostat ameliyatı geçirdi.



1995- Genelkurmay Başkanlığı, Çelik Harekatı'nın 43 gününü değerlendirdi. 2 trilyon 800 milyar liraya mal olan harekatta 555'i ölü, 568 terörist ele geçirildi.



1999- Fazilet Partisinden Merve Kavakçı, milletvekili yemin törenine türbanla girdi. Kavakçı yemin ettirilmeden TBMM Genel Kurulundan çıkarıldı.



2011- Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, ABD güçlerinin Pakistan'da düzenlediği kara operasyonunda öldürüldüğü açıklandı. Ladin'in cenazesinin "denize gömüldüğü" belirtildi.



2012- Okul sütü programı kapsamında, tüm okullara ilk parti süt dağıtımı yapıldı.



2013- Oscar ödüllü Kanadalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Deanna Durbin, 91 yaşında hayatını kaybetti.



2015 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Kate'in ikinci bebeği dünyaya geldi. Bebeğe "Charlotte Elizabeth Diana" ismi verildi.



2016- Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölen iki Amerikalı dağcının cesetleri 16 yıl sonra bulundu.



2017- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde üyelik beyannamesini imzalayarak 979 gün sonra yeniden AK Parti'ye üye oldu.



2017- Dünyanın en yaşlı insanı olduğu ileri sürülen Endonezyalı Mbah Gotho 146 yaşında Cava eyaletine bağlı Sragen kentinde hayatını kaybetti.



2017- Avrupa Güreş Şampiyonası, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapıldı. Türkiye, şampiyonayı, 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayarak, şampiyona tarihinde 1949'dan sonraki en büyük başarısını elde etti.



2017- UNESCO Yönetim Kurulu, İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı bir karar tasarısını oylayarak kabul etti.



2017-Rusya'nın Soçi kentinde görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları aynı anda karşılıklı kaldırma kararı aldı.



3 Mayıs



1481- Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybetti.



1907- Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.



1918- Mustafa Kemal (Atatürk), Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etti.



1920- TBMM'nin ilk icra vekilleri heyeti (bakanlar kurulu) oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal (Atatürk) başkanlığında ilk toplantısını yaptı.



1934- Kayseri Uçak Fabrikasında yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri'den Ankara'ya geldi.



1935- "Türkkuşu" Atatürk tarafından hizmete açıldı.



1950- Ali Naci Karacan'ın kurduğu Milliyet gazetesi yayın hayatına başladı.



1960- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, hükümeti uyarmak için Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e mektup gönderdi.



1979- Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı oldu.



1984- Paris'teki Ermeni Anıtı bombalandı, 13 kişi yaralandı. Anıta Türklerin saldırdığı öne sürüldü. Saldırıyı "Anti Ermeni Örgütü" üstlendi.



1986- Çernobil kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.



2012- Yabancılara mülk satışına olanak sağlayan, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.



2012- Norveçli ressam Edvard Munch'un "Çığlık" tablosu, New York'ta yapılan müzayedede rekor fiyatla 119 milyon 922 bin 500 dolara alıcı buldu.



2016- Türkiye Cumhuriyeti tarafından vize uygulanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarına vize zorunluluğunun kaldırılması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



4 Mayıs



1421- Padişah Çelebi Mehmet öldü. Yıldırım Beyazıd'ın, Timur'a yenilmesinden sonra parçalanma tehlikesi baş gösteren Osmanlı devletini toparlayan I. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesiydi.



1920- Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.



1930- Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.



1931- Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.



1932- Gangster Al Capone tutuklandı.



1943- Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında, şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına iki kilo un verilmesi kararlaştırıldı.



1949- "İstiklal Mahkemeleri"ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.



1970- ABD'de, Ohio'da Kent Eyalet Üniversitesinde öğrenciler Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Gösteriye müdahale eden Ulusal Muhafızlar dört öğrenciyi öldürdü.



1972- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken, 4 teröristin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Orgeneral Eken ile Yarbay Adnan Coşkun yaralandı; teröristlerden biri ölü, biri yaralı ele geçirildi, öteki 2 saldırgan kaçtı.



1980- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito öldü.



1994- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.



1997- Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkı üçüncü oldu.



1997- Tangolarıyla tanınan Esin Engin İstanbul'da öldü.



1997- Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri taşıyan iki tekne, Ege Denizi'nde battı, olayda 17 kişi boğuldu, 7 kişi kayboldu.



2005- İsviçre'nin önde gelen plak şirketlerinden VDE-GALLO, ilk "Altın Yoğun Disk Ödülü"nü ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'e verdi.



2009 - Mardin'in Bilge köyünde düğün evine düzenlenen silahlı saldırıda 7'si çocuk 44 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



2012- Akdeniz Üniversitesinde 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, idrar yollarında enfeksiyon şikayetiyle tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.



2015 - Genelkurmay Başkanlığı, milli üretim ATAK helikopterlerinin, ilk defa terörle mücadele harekat bölgesinde görev almaya başladığını duyurdu.



2015 - Cenevre'deki BM merkezinde Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmak için müzakereler başladı.



2015 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, görevinden istifa ettiğini ve kurulacak koalisyonda yer almayacağını duyurdu.



2016- NATO, İsrail'in NATO Karargahında temsilcilik açma talebine olumlu yanıt verdi.



2016- Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldı.



2017- Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.



2017- Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin FETÖ'nün darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan askerlerden ikisinin iade edilmesine ilişkin talebini reddetti.



5 Mayıs



1821- Napolyon Bonapart, sürgün edildiği St. Helene Adası'nda öldü.



1834- İlk ana kara demir yolu hattı Belçika'da açıldı.



1925- Modern tarım yöntemleri konusunda örnek oluşturmak amacıyla tasarlanan Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı.



1925- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.



1947- Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyini kurdu. Türkiye Avrupa Konseyine Ağustos 1949'da katıldı.



1952- Kibrit tekeli kalktı.



1952- "Türk-Elen Dostluk Derneği" kuruldu.



1955- Türk Kadınlar Birliğinin (TKB) girişimiyle her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. TKB, Nenehatun'u yılın annesi seçti.



1956- Ece Özbayrak, 10. Daktilografi Şampiyonası'nda, dakikada 735 vuruşla dünya rekoru kırdı.



1960- Sovyetler Birliği, bir süredir kayıp olan ABD'ye ait casus uçağı "U-2"yi düşürdüğünü açıkladı.



1961- Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu.



1968- Fransa'da, Vietnam Savaşı nedeniyle Amerikan karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci, barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı, Sorbonne Üniversitesi kapatıldı.



1990- İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.



1994- Naim Süleymanoğlu, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak üç altın madalya aldı.



2006- Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz 81 yaşında İstanbul'daki evinde yaşama veda etti. Aralarında "Ah Güzel İstanbul", "Selvi Boylum, Al Yazmalım", "Eğreti Gelin" gibi yapımların bulunduğu 119 filme imza atan Yılmaz, 7'si Antalya Film Festivali’nde olmak üzere 10 ödül kazanmıştı.



2007- Bakanlar Kurulu, paradaki "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009'dan itibaren kaldırılmasını ve yeniden "Türk lirası"na dönülmesini kararlaştırdı.



2012- ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül'ün beyni kabul edilen Halid Şeyh Muhammed ile 4 arkadaşı, Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ndeki askeri mahkemeye çıkarıldı. Muhammed ile arkadaşları Velid Bin Attaş, Remzi Binalşib, Ali Abdülaziz Ali ve Mustafa Ahmet El Havsavi, cinayet, terörizm, suikast, uçak kaçırmak ve mülke zarar vermek suçlarından yargılandıkları davada savunma yapmayı reddetti.



2013- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 4-2 yenerek, 2012-2013 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 32. haftasında Sivasspor'u Türk Telekom Arena'da mağlup eden sarı-kırmızılı ekip üst üste ikinci, toplamda ise 19. şampiyonluğuna ulaştı.



2013- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 70-62 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-2 kazanarak, 2012-2013 sezonu şampiyonu oldu.



2013- Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde İtalya temsilcisi Santa Lucia'yı 71-50 yenerek dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.



2015 - Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçim yasaklarını açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle uyarılması" istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.



2015 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM'deki yumruklu saldırı olayıyla ilgili yargılanan Orhan Övet'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



2015 - Dünya'ya zaman ve mesafe açısından şimdiye kadarki en uzak galaksinin keşfedildiği açıklandı.



2016- Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 32 kişi tutuklandı.



2017- HSYK tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.



6 Mayıs



1889- Osmanlı Devleti'nin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.



1927- İstanbul Radyosu düzenli ve programlı yayınlarına başladı.



1930- Hakkari'de 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi öldü.



1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra, bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.



1955- Besteci Hüseyin Saadettin Arel 75 yaşında öldü.



1972- Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki idam cezaları, Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi'nde yerine getirildi.



1992- Alman asıllı Amerikalı aktris Marlene Dietrich öldü.



2006- Can Yayınlarının kurucusu, romancı ve öykücü Erdal Öz 71 yaşında vefat etti.



2007- TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin verdiği iptal kararının ardından yeniden yapılan 1. tur oylamada öngörülen toplantı yeter sayısı olan 367 bulunamadı. AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.



2007- Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Halk Hareketi Birliği (UMP) adayı Nicolas Sarkozy kazandı.



2010- İngiltere'de yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olma çoğunluğunu sağlayamadı. Hükümeti kurma görevi 11 Mayıs'ta Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron'a verildi. Muhafazakarlar, seçimden üçüncü sırada çıkan Liberal Demokrat Parti'yi kurdu. İşçi Partisi de 13 yıllık iktidardan sonra muhalefette kaldı.



2012- Suriye'de yarım asırdan bu yana ilk "çok partili" seçimler yapıldı.



2015 - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Devrimci Karargah Örgütü" davasında yargılanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya "örgüt üyelerine yardım" suçundan verilen hapis cezasını bozdu.



2016- Çin'in doğusundaki Sıhong kentinde arkeologlar, geçen yılın kasım ayında neolitik kalıntıların bulunduğu alanda 8 bin yıl öncesine ait pirinç tarlası buldu.



2016- MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin, gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi.



2016- Brezilya'da Senato tarafından oluşturulan komite, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in mahkemede yargılanmasının önünü açan gensoru önergesini kabul etti. Rousseff, 12 Mayıs'ta Kongrenin üst kanadı Senatoda yapılan oylama sonucu geçici olarak görevden alındı.



2017- Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayan Türkiye, genel klasmanda en üst sırada yer aldı. Şampiyonada, Türkiye, 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısını elde etti.