Haftanın yalanları
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.
Bültende, "depremde yıkılan binaların çoğu yeni binaydı", "bağış tutarı vergiden düşecek", "İspanya ordusu İskenderun'da devriye görevi gerçekleştiriyor", "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 14 Şubat'taki Kabine Toplantısı'na katılmadı, Bakanlık sunumu yapılmadı", "Hatay'daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğüne gelen savcılar izne ayrıldı", "Toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler, cemevine silahlı saldırı düzenledi", "Afet bölgesi Adıyaman'da bir tane diyanet görevlisi yok" iddialarına yer verildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların çoğunun yeni bina olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, deprem felaketinden etkilenen 10 ilde orta hasar, ağır hasar, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısının toplam 9 bin 146 olduğu ifade edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, bu binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği aktarılan bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Şu ana kadarki hasar tespit çalışmalarında, depremden etkilenen 10 ilimizde orta hasar, ağır hasar, acil yıkılacak ve yıkık binalardan Adana'da 13 binanın 12'si eski, 1'i yenidir. Adıyaman'da 1348 binanın 1315'i eski, 33'ü yenidir. Diyarbakır'da 52 binanın 52'si de eski binadır. Gaziantep'teki 2 bin 648 binadan 2 bin 622'si eski, 26'sı yenidir.
Hatay'daki 1821 binanın 1780'i eski, 41'i yenidir. Malatya'daki 1124 binanın 1119'u eski, 5'i yenidir. Kahramanmaraş'taki 1816 binadan 1790'ı eski, 26'sı yenidir. Şanlıurfa'daki 30 binadan 30'u da eskidir. Kilis'teki 146 binadan 146'sı da eski binadır. Osmaniye'deki binaların da benzer şekilde 148'i de eskidir. Söz konusu meskenlerdeki toplam nüfus 81 bin 168'dir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi incelendiğinde, kırmızıyla gösterilen yıkılmış binaların çoğunun eski binalar olduğu görülmektedir."
Bültende, afet bölgesindeki depremzedeler için bağışta bulunanların "bağış tutarları vergiden düşülecek" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.