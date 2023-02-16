Haftanın yalanları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, bu binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği aktarılan bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şu ana kadarki hasar tespit çalışmalarında, depremden etkilenen 10 ilimizde orta hasar, ağır hasar, acil yıkılacak ve yıkık binalardan Adana'da 13 binanın 12'si eski, 1'i yenidir. Adıyaman'da 1348 binanın 1315'i eski, 33'ü yenidir. Diyarbakır'da 52 binanın 52'si de eski binadır. Gaziantep'teki 2 bin 648 binadan 2 bin 622'si eski, 26'sı yenidir.

Hatay'daki 1821 binanın 1780'i eski, 41'i yenidir. Malatya'daki 1124 binanın 1119'u eski, 5'i yenidir. Kahramanmaraş'taki 1816 binadan 1790'ı eski, 26'sı yenidir. Şanlıurfa'daki 30 binadan 30'u da eskidir. Kilis'teki 146 binadan 146'sı da eski binadır. Osmaniye'deki binaların da benzer şekilde 148'i de eskidir. Söz konusu meskenlerdeki toplam nüfus 81 bin 168'dir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi incelendiğinde, kırmızıyla gösterilen yıkılmış binaların çoğunun eski binalar olduğu görülmektedir."