Haftanın yalanları
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Birimi tarafından hazırlanan dezenformasyon bülteni yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 3-4 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.
3-4 MART DEZENFORMASYON BÜLTENİ'NDE YAYIMLANAN İDDİALAR
• Depremin ilk günü asker yardım için sahaya inmedi,
• Asker, depremzedeleri kurtarmak yerine, depremden hemen sonraki gün Suriye ve Irak'ta sivilleri bombaladı,
• Hatay'da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşlar, sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti,
Hatay ve Adıyaman'da su yok,
• 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi sonrası bir depremzedeyi gösterdiği,
öne sürülen fotoğrafa ilişkin bilgiler yer aldı.
"İLK GÜN ASKER SAHAYA İNMEDİ" DEZENFORMASYONU
Bazı basın yayın organlarında yer alan "depremin ilk gününde askerin yardım için sahaya inmediği" iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.
Bültende, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin 04.17'de meydana geldiği, 2. Ordu'ya bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, aynı gün 05.46'da kışladan çıkarak depremzedelerin yardımına koştuğu vurgulandı.