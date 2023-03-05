Haftanın yalanları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Birimi tarafından hazırlanan dezenformasyon bülteni yayımlandı.

# Dezenformasyonla mücadele
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 3-4 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

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3-4 MART DEZENFORMASYON BÜLTENİ'NDE YAYIMLANAN İDDİALAR

• Depremin ilk günü asker yardım için sahaya inmedi,

• Asker, depremzedeleri kurtarmak yerine, depremden hemen sonraki gün Suriye ve Irak'ta sivilleri bombaladı,

• Hatay'da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşlar, sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti,

Hatay ve Adıyaman'da su yok,

• 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi sonrası bir depremzedeyi gösterdiği,

öne sürülen fotoğrafa ilişkin bilgiler yer aldı.

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"İLK GÜN ASKER SAHAYA İNMEDİ" DEZENFORMASYONU

Bazı basın yayın organlarında yer alan "depremin ilk gününde askerin yardım için sahaya inmediği" iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

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Bültende, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin 04.17'de meydana geldiği, 2. Ordu'ya bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, aynı gün 05.46'da kışladan çıkarak depremzedelerin yardımına koştuğu vurgulandı.