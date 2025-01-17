Hahambaşı’nın Clinton’a 1999 yılındaki tarihi ayarı cenazesinde gündeme geldi!

85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva için Şişli'deki Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Hahambaşı Haleva'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze törenine ise Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh yaptığı konuşmada Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın 1999 yılında dönemin ABD Başkanı Clinton ile yaşamış olduğu olayın anlatılması damgasını vurdu. İshak İbrahimzadeh yaptığı konuşmada “1999 yılında Dönemin ABD Başkanı Clinton Türkiye’ye geldi ve onun için Çankaya’da bir yemek düzenlendi bu yemeğe bütün dinlerin temsilcileri katıldı. Clinton bu yemekte 30’lu yaşlarında bir tercüman aracılığı ile Hahambaşımız Rav İsak Haleva’ya ‘Bizim seçmenimiz sizlerin sorunları ile çok ilgileniyor, bizde dünyanın her yerinde sizlerin sorunları ile ilgileniyoruz’ dedi. Hahambaşımız ise cevap olarak ‘Sayın Clinton biz 500 senedir burada yaşıyoruz, biz sorunlarımızı nerede ne zaman kiminle konuşmamız gerektiğini bildiğimi biliyorsunuz ancak sizler burada bizim misafirimizsiniz eğer bir sorununuz derdiniz var ise ben size yardımcı olurum’ dediğini aktardı.

İbrahimzadeh anlattığı bu olayın ardından Olayın tanığı olarak Hahambaşı Rav İsak Haleva ile sıkı dostluğu olan Eski Bakan ve Büyükelçi Egemen Bağış’a dayandırdı. İbrahimzadeh Hahambaşı Rav İsak Haleva ile Eski Bakan ve Büyükelçi Egemen Bağış ile dostluğuna vurgu yaptıktan sonra sözlerini “O günün tercümanı bugün Hahambaşının çok iyi dostu sayın Egemen Bağış kardeşim buradalar’ şeklinde noktaladı.