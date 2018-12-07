ABD'de hapis cezasını çeken Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık 36 ay hapis cezasını az bulmuş ve temyize gitmişti. Ancak New York Güney Bölgesi Başsavcılığı temyiz başvurusunu geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye olacak.

ABD'de 32 ay hapis cezası alan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında yeni bir gelişme yaşandı.



New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.



Mahkeme Atilla'ya 32 ay hapis cezası vermişti.



Halk Bank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 25 Temmuz'da tahliye edilecek.



ulusal.com.tr