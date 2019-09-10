Hakan Aydın'dan açıklama

KAŞİP Genel Başkanı Av. Hakan Aydın, bir açıklama yaptı.

Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi Eyt ailesini korumak, hizmet etmek ve Eyt lilere karşı nazik olması gerekirken kendilerine aşağıdaki ifadelerle hitap eden Gönül Boran'a ithafen özür dilemesini tavsiye ettim.

Buna karşılık şahsıma ve mesleğimi hafife alacak, alaya konu edecek ifadelerle ulasal.com yayın organına yanlış haber yaptırılmış ve kamuoyu yanıltılmıştır.

Bir STK başkanı temsil ettiği kitleye hizmet edep samimiyet ve menfaatlerini koruyup kazanımlarını geliştirmek için görev almalıdır.

Gönül Boran 'kaprislerinizi çekmek için mi / Allaha havale ediyorummmm' gibi çirkin ifadeleri eyt camiasına kullanmıştır.

Eyt camiasından ve kamuoyun dan özür dilemelidir.

Hakan Aydın olarak Eytader çatısı altında Eyt ailemizi koruyacak haklarını kazanmak için bütün hukuki yolları zorlayacağız.

Ve şu unutulmasın ki bizi susturamayacak, durduramayacak, vazgeciremeyecekler.

Eyt liler için siyasi bürokratik saha ve sosyal medyada faaliyetimiz devam edecektir.

Fotoğraf burada takdir kamuoyunundur.

Fotoğraf ile delil oluşmuş vasıf ve mahiyeti ortaya konulmuştur."