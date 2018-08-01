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Hakan Fidan'a yeni görev iddiası

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirileceği iddia edildi. Hakan Fidan’ın yerine de kurum içinden birinin atanacağı konuşuluyor.

Hakan Fidan'a yeni görev iddiası

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından kurumlarda yapılan değişiklik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar devam ediyor. Ankara’da son ve en dikkat çeken değişikliğin MİT’te yaşanacağı konuşuluyor. Aydınlık başkentte üst düzey bürokrasi kulislerinde konuşulan bir iddiaya ulaştı. İddiaya göre, yeni adı MİT Başkanlığı olan kurumda değişikliğe gidilecek. Buna göre, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevinin değiştirileceği konuşuluyor. Kurumdaki görevinden istifa edeceği ileri sürülen Fidan’ın, Erdoğan’ın yardımcısı olabileceği iddia ediliyor. Kararı Erdoğan’ın aldığı, “sır küpüm” dediği Hakan Fidan’ı yanında görmek istediği ileri sürüldü.

KURUM İÇİNDEN ATAMA OLABİLİR

Hakan Fidan’dan boşalacak koltuğa kimin geleceği ise tartışma konusu. İddiaya göre, Fidan’ın görevi bırakması durumunda MİT Başkanlığına kurum içerisinden birinin atanacağı, bu kişinin de muhtemelen bir başkan yardımcısı olacağı söylendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanlık kaldırıldığı için Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı. Fidan’ın Cumhurbaşkanlığına gelmesi durumunda MİT’ten sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı da konuşulan diğer iddialar arasında.

Aydınlık

Etiketler; #hakan fidan #mit #görev #cumhurbaşkanlığı
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