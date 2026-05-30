Hakan Fidan duyurdu! ABD ve İran resmen anlaşıyor: İşte ayrıntılar

Orta Doğu'daki krizlerden Hürmüz Boğazı'ndaki abluka stratejilerine, İsrail’in gizli ajandasından Temmuz ayında Ankara'da yapılacak kritik NATO zirvesine kadar pek çok sıcak başlıkta vites yükselten Fidan, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü ve küresel savunma sanayii vizyonunu dünyaya ilan etti.

İşte Hakan Fidan’ın uluslararası diplomasi koridorlarında bomba etkisi yaratan o kritik açıklamaları:

1. ABD-İran Krizinde Tarihi Dönemeç: "Anlaşma Her Zamankinden Yakın!"

Türkiye’nin de perde arkasında aktif destek verdiği Washington-Tahran hattındaki arabuluculuk faaliyetlerine değinen Bakan Fidan, diplomatik müzakerelerde sona yaklaşıldığının müjdesini verdi:

"Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Bir anlaşma her zamankinden daha yakın. İran, ABD ve İsrail arasında yürürlükte olan ateşkesle birlikte görüşmeler, uluslararası petrol ticareti açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştı.

Taraflar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin nihai bir anlaşmaya varırlarsa, nükleer görüşmelere geçileceğini öngören bir plan üzerinde mutabık kalındı. Hürmüz Boğazı, nükleer dosyaların önüne geçen bir mesele haline geldi."

Fidan, bu iki gücün çatışmayı resmen bitirmesi durumunda, Gazze Şeridi’ne yönelik kalıcı barış planı görüşmelerinin de jet hızıyla ivme kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.

2. İsrail'e Sert Rest: "Amaç Güvenlik Değil, Daha Fazla Toprak!"

İsrailli siyasetçilerin son dönemde Türkiye’yi "gelecekteki stratejik bir tehdit" olarak nitelendiren provokatif açıklamalarına değinen Bakan Fidan, Tel Aviv yönetiminin yayılmacı politikasını şu sözlerle deşifre etti:

"İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel hedefleri yürütmek için sürekli bir düşmana ihtiyaç duyuluyor. Ancak herkes biliyor ki İsrail’in peşinde olduğu şey güvenlik değil, daha fazla toprak. Uluslararası toplumun İsrail’in yalnızca bölgesel düzeni değil, küresel düzeni de daha fazla istikrarsızlaştırmasını önlemesi gerekiyor."

İsrail ile ilişkilerin normale dönmesi için net şartlar sunan Fidan, "İsrail, Filistinlileri öldürmeye son vermeli ve Gazzelilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalı. Bunlar sağlanırsa normal hayata geri dönebiliriz. Biz, iki devletli çözümün hayata geçirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

3. "Tüm Hazırlıklarımızı Başkan Trump’ı Ankara'da Ağırlayacak Şekilde Yapıyoruz"

Temmuz ayında Ankara’da ev sahipliği yapılacak tarihi NATO zirvesine dair de flaş bir kulis bilgisi paylaşan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geleceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son bir ay içinde Trump ile birden fazla görüşme gerçekleştirdiğini belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Trump bu görüşmelerin hiçbirinde Ankara'daki zirveye katılmayacağını söylemedi. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımızı, bir bakıma Başkan Trump’ı ağırlayacak şekilde yürütüyoruz."

Fidan, ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile koordineli yürüttükleri zirve programına tüm müttefiklerin onay vermesi halinde; Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik bölgesi ortaklarının liderleri ve savunma bakanlarını da davet edeceklerini açıkladı.

4. Japonya ile İHA ve Nadir Element Ortaklığı

Türkiye'nin İHA teknolojilerinde sahada rüştünü ispatlamış küresel bir dev olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, Tokyo yönetimiyle savunma sanayii ve teknoloji alanlarında yeni bir safhaya geçmek istediklerini belirtti. Kıyı güvenliği, havacılık, uzay teknolojileri ve robotik alanlarında "kazan-kazan" modeline dayalı ortak üretim fırsatları olduğunu söyleyen Fidan, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde keşfedilen dünyanın en büyük nadir toprak elementi rezervlerine de dikkat çekti:

"Stratejik hedefimiz yalnızca maden çıkarmak değil, yüksek katma değerli ara ürünler ve nihai teknolojik ürünler üretmektir. Bu açıdan Japon teknolojisi ve yatırımlarıyla kurulacak iş birliğine hazırız."

5. Orta Doğu İçin "Bölgesel Platform" Önerisi

Bölgesel iş birliğine dayalı yeni bir güvenlik mimarisi öneren Dışişleri Bakanı, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkelerini kapsayacak, şartlar normale döndüğünde İran’ı da içine alabilecek bir "Bölgesel Platform" kurulması gerektiğini ifade etti. Fidan, İsrail'in de 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletini tanıması halinde gelecekte bu barışçıl yapıya dahil olabileceğini belirtti.