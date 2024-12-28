Hakan Fidan ile Blinken arasında kritik görüşme! Ayrıntılar ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Kritikr görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den bilgi geldi.

Edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Hakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Hakan Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.