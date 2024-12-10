Hakan Fidan ile Blinken görüştü! Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

HAKAN FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede mevkidaşı Blinken'a, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurgulayarak, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini belirtti.

Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olmasının önemli olduğunu kaydeden Hakan Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz ulaştırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.