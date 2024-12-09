Hakan Fidan ile BM Genel Sekreteri Guterres Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Guterres'in görüşmesinde Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Suriye'de düzenli bir siyasi geçiş sürecinin sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ülkenin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplumun atabileceği adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.