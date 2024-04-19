Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
İran ile İsrail arasındaki gerilimli süreç devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından talep edildi.
Mevkidaşların görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı