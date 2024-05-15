Hakan Fidan, İsmail Heniyye ile görüştü! Görüşmenin detayları belli oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede ele alınan konular da belli oldu.

Hakan Fidan, İsmail Heniyye ile görüştü! Görüşmenin detayları belli oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynaklardan görüşmenin detaylarına ilişkin bilgiler geldi. Hakan Fidan ve İsmail Heniyye görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntılarıHakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntılarıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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