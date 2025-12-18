Hakan Fidan, Miami’de düzenlenecek Gazze toplantısı için ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 19 Aralık’ta ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplantıya ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin iştirak edeceği belirtildi. Açıklamada, “Sayın Bakanımız, ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla yarın (19 Aralık) Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya iştirak edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Toplantı kapsamında Gazze’deki gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra, diğer bölgesel meselelerin de gündeme geleceği kaydedildi.

Bakan Fidan’ın temaslarına ilişkin detayların daha sonra paylaşılması bekleniyor.