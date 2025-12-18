Hakan Fidan, Miami’de düzenlenecek Gazze toplantısı için ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla Miami’de düzenlenecek Gazze toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hakan Fidan, Miami’de düzenlenecek Gazze toplantısı için ABD’ye gidiyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 19 Aralık’ta ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplantıya ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin iştirak edeceği belirtildi. Açıklamada, “Sayın Bakanımız, ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla yarın (19 Aralık) Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya iştirak edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Toplantı kapsamında Gazze’deki gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra, diğer bölgesel meselelerin de gündeme geleceği kaydedildi.

Bakan Fidan’ın temaslarına ilişkin detayların daha sonra paylaşılması bekleniyor.

Uyuşturucu satıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandıUyuşturucu satıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandıGündem
Özel yurtta yangın paniği: 4 öğrenci dumandan etkilendiÖzel yurtta yangın paniği: 4 öğrenci dumandan etkilendiYurt
Sedef’in halıya sarılı cesedi bulunmuştu: Katil zanlısı o an akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım dediSedef’in halıya sarılı cesedi bulunmuştu: Katil zanlısı o an akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım dediGündem
hakan fidan gazze
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Miami’de Gazze konulu toplantı
Üç ünlü serbest bırakıldı
Bakan Işıkhan’dan rakam açıklaması
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
“Zaafiyet iddiaları gerçeği yansıtmıyor”
"Elektronik Ticari Defter Sistemi" zorunluluğu geliyor
Tonlarca sahte içki ele geçirildi!
Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar! Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar!
Komisyon bugün toplanıyor! Komisyon bugün toplanıyor!
Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı! Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı!
Hafta sonu için sağanak ve kar uyarısı: 19 il etkilenecek Hafta sonu için sağanak ve kar uyarısı: 19 il etkilenecek