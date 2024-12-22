Hakan Fidan, Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hakan Fidan, Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık'ta Mısır ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda, HTŞ lideri Muhammed Colani ile iletişime geçildiğini ifade etmişti. Erdoğan, “Sayın Colani” diyerek bahsettiği liderle terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemine değinerek, “Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da oraya giderek yeni yapılanmayı birlikte koordine edecek” demişti.

Fidan'ın Colani ile gerçekleştirdiği görüşme, bölgedeki yeni yönetimle iş birliği ve terörle mücadele stratejilerinin masaya yatırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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