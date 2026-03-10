Hakan Fidan ve Abbas Erakçi görüştü: ‘Füzeler İran kaynaklı değil!’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü. Fidan, Türkiye’nin egemenlik haklarını koruma kararlılığını yinelerken İran ise balistik mühimmatların kendilerine ait olmadığını belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hakan Fidan ve Abbas Erakçi görüştü: ‘Füzeler İran kaynaklı değil!’
Yayınlanma: Güncellenme:

Bölgedeki çatışma ortamının Türk hava sahasını etkilemesi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Fidan, Türkiye'nin egemenlik haklarını koruma konusundaki tavizsiz duruşunu mevkidaşına iletti. Bölgesel güvenliği tehlikeye atacak ve sivil halka zarar verebilecek her türlü hamleden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Bakan Fidan, Ankara'nın gereken tüm güvenlik tedbirlerini kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğini vurguladı.

''FÜZELER İRAN KAYNAKLI DEĞİL''

Türk hava sahasına giren balistik füzelerin kendi envanterlerinden çıkmadığını ve İran topraklarından ateşlenmediğini belirten Bakan Erakçi, söz konusu mühimmatların İran kaynaklı olmadığını savundu. Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetlerini paylaştıklarını dile getiren Erakçi, olayın aydınlatılması amacıyla Tahran'da geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İSRAİL'İN "SAHTE BAYRAK" PROVOKASYONU

Uzmanlar, peş peşe gelen bu olayların arkasında İsrail'in bir "Sahte Bayrak" operasyonunun olabileceğini değerlendiriyor. Mevcut analizlere göre; İsrail doğrudan İran mühimmatlarını taklit eden veya füzeleri İran üzerinden yönlendirilmiş gibi gösteren taktikler kullanıyor olabilir. Bu muhtemel provokasyonun temel amacının ise Türkiye ve Azerbaycan'ı İran ile doğrudan bir çatışmaya sürüklemek ve Ankara'nın bölgedeki dengeleyici gücünü zayıflatmak olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi
Akaryakıta zam geldi! 10 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?Akaryakıta zam geldi! 10 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?Ekonomi
hakan fidan Abbas Erakçi iran
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan görüştü
İran: saldırılarda 14 bine yakın sivil birim hasar gördü
Sinpaş Reserve Marmaris
“İmamoğlu suç örgütü” davasında ilk celse tamamlandı
Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Yapay Zekâ Eylem Planı için vatandaşlardan görüş alınacak
Türkiye’de doğal gaz şebekesi 255 bin kilometreye ulaştı
Ağrı merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu
Çok Okunanlar
BİM'de bugün neler var? BİM'de bugün neler var?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Yağışlar son buluyor, sıcaklıklar yükseliyor! Yağışlar son buluyor, sıcaklıklar yükseliyor!
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!