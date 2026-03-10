Hakan Fidan ve Abbas Erakçi görüştü: ‘Füzeler İran kaynaklı değil!’

Bölgedeki çatışma ortamının Türk hava sahasını etkilemesi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Fidan, Türkiye'nin egemenlik haklarını koruma konusundaki tavizsiz duruşunu mevkidaşına iletti. Bölgesel güvenliği tehlikeye atacak ve sivil halka zarar verebilecek her türlü hamleden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Bakan Fidan, Ankara'nın gereken tüm güvenlik tedbirlerini kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğini vurguladı.

''FÜZELER İRAN KAYNAKLI DEĞİL''

Türk hava sahasına giren balistik füzelerin kendi envanterlerinden çıkmadığını ve İran topraklarından ateşlenmediğini belirten Bakan Erakçi, söz konusu mühimmatların İran kaynaklı olmadığını savundu. Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetlerini paylaştıklarını dile getiren Erakçi, olayın aydınlatılması amacıyla Tahran'da geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İSRAİL'İN "SAHTE BAYRAK" PROVOKASYONU

Uzmanlar, peş peşe gelen bu olayların arkasında İsrail'in bir "Sahte Bayrak" operasyonunun olabileceğini değerlendiriyor. Mevcut analizlere göre; İsrail doğrudan İran mühimmatlarını taklit eden veya füzeleri İran üzerinden yönlendirilmiş gibi gösteren taktikler kullanıyor olabilir. Bu muhtemel provokasyonun temel amacının ise Türkiye ve Azerbaycan'ı İran ile doğrudan bir çatışmaya sürüklemek ve Ankara'nın bölgedeki dengeleyici gücünü zayıflatmak olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.