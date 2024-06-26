Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar!

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, NATO üyelerinden terörle mücadelede daha fazla işbirliği talep etti. Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO üyelerinin terörle mücadelede daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.

Basın toplantısında Fidan, "Yaptırımlar müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasını görüştük. Terörizm konusunu da ele aldık. NATO'nun daha fazla adım atmasını bekliyoruz" dedi. Bakan Fidan’ın açıklamalarının önemli noktaları şu şekildeydi:

"Tüm çatışmalarda ve savaşlarda diplomasiye öncelik verilmesini savunuyoruz. Diplomasi seçeneği Ukrayna'da göz ardı edilmemelidir.

"(NATO) İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor.

“NATO müttefikliği, terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir.

"İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir."