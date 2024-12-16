Hakan Fidan'dan Türkiye'nin Suriye politikalarıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni dönemi ve yeni yönetimi değerlendirdi. Suriye’nin İsrail ile ilişkilerine değinen Fidan, HTŞ yönetimini işaret ederek "Yeni yönetimin de ben İsrail’le bir çatışma arayacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Suriye’deki işgal ve saldırılarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Hakan Fidan, Suriye’nin de İsrail’e bir şey yapmaması gerektiğini vurguladı. Fidan, bölgede tehdit algısının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

MİT BAŞKANI'NIN ŞAM ZİYARETİ

Bakan Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’a gitmesine Batılı ülkeler ve bölge ülkeleriyle istişare yaparak karar verdiklerini söyledi. Fidan, “Şam’daki yeni yönetimle hem bölgedeki ülkeler hem dünya ülkeleri nasıl iletişim kurmalı? İbrahim Bey bu görüşleri uluslararası toplumun, bölgenin ve bizim tabii ki görüşlerimizi karşı tarafa iletti. Karşı tarafın da verilerini aldı” dedi.

Hakan Fidan, HTŞ’yle Türkiye arasındaki iletişimi ise "İdlib'de de HTŞ ile belli bir koordinasyon içerisinde hep olduk ve Heyeti tanıma imkânımız oldu. Heyetin ve diğer grupların önceliği halkı kucaklayarak, refah ve istikrar sağlamak" şeklinde ifade etti.

Suudi Arabistan merkezli Al Hades televizyonuna konuşan Hakan Fidan, Suriye’deki her ülkenin amacını açıkca söylemesi gerektiğini, ülkede İran, Arap ya da Türk dominasyonu istemediklerini belirtti.

"YPG, PKK'NIN SURİYE'DEKİ KOLUDUR"

Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG konusunda Türkiye’nin ne yapmayı planladığı sorulan Bakan Fidan, “YPG, PKK’nın Suriye’deki bir koludur. Bunu her ne kadar Amerikalılar dünyaya farklı şekilde pazarlasalar da olayın özü bu. PKK’nın hem Suriye’de Arap topraklarını işgal etmesi, hem Suriye halkının tamamına ait olan doğal gaz ve petrol kaynaklarının üzerine oturması, Kürtlere, Araplara muazzam kötü davranması artık son bulmalı.” dedi.