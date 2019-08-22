Toplu Sözleşme masasında uzlaşı çıkmadığı için memur zamlarına karar verecek Hakem Kurulu'na başvurular yarın bitecek. Hükûmet ve memurlardan gelecek teklifleri değerlendirecek Kurul kararını en geç 28 Ağustos'ta açıklayacak. Peki, Hakem Kurulu'nun karar alma süreci nasıl işliyor? İşte ayrıntılar.

Milyonlarca memurun 2020 ve 2021 yılında alacağı zam oranları 28 Ağustos'ta belirlenecek. Oranları belirleyecek olan Hakem Kurulu'na başvurular ise yarın bitiyor.Hükümet ile memurun yürüttüğü Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşı çıkmadı. İki teklif sunan hükümetin son zam oranı 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oldu. Bu teklifi kabul etmeyen Memur-Sen, kısmi iş bıraktı, Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı.Memurların eylemleri ve çağrıları ise karşılıksız kaldı. Hükümetin taleplere kulak tıkamasının ardından müzakere süreci 20 Ağustos’ta sona erdi. Anlaşma sağlanamadığı için karar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı.Yarın Hakem Kurulu'na başvuruların son günü olacak. Peki Hakem Kurulu kimlerden oluşur ve süreç nasıl işler?Hakem Kurulu 11 üyeden oluşuyor ve başkanlığını Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş yapıyor. Kuruldaki 6 üye hükümet tarafından belirlenirken, 5 üye sendikalar tarafından seçiliyor. Kurulda, bürokrat ve sendika temsilcisinin yanı sıra akademisyenler de yer alıyor.Hakem Kurulu 24-28 Ağustos tarihleri arasında tarafların taleplerini inceleyecek. Taraflar ise müzakere sürecinde sundukları taleplerde herhangi bir değişiklik yapamayacak.Hakem Kurulu görüşmelerinde üyeler karar aşamasında çekimser oy kullanamıyor. Oyların eşitliği halinde ise Başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu esas alınacak. Kurul en geç 28 Ağustos günü kararını açıklamak zorunda. Kurulun açıklayacağı karar taraflar için bağlayıcı olacak.