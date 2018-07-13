HSK 2. Dairesince hazırlanan 3 bin 784 hakim ve savcının terfi sonuçları açıklandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2'nci Dairesince hazırlanan 3 bin 784 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.



HSK 2. Dairesi, 2018 Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.



Adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları Kurulun internet sitesinde yayımlandı.