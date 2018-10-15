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Hakim yaşlı kadının ifadesini almak için evine gitti

Kastamonu'da mağdur olarak dinleneceği duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen 79 yaşındaki kadının ifadesi, hakim tarafından evinde alındı

Hakim yaşlı kadının ifadesini almak için evine gitti

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim, sağlık sorunları nedeniyle mağdur olarak dinleneceği mahkemeye gelemeyen 79 yaşındaki kadının evine giderek ifadesini aldı.

Küre ilçesinde 21 Mayıs 2017'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgada oğlu Hayati Sağır'ı kaybeden Elife Sağır'ı mağdur sıfatıyla dinlemek isteyen İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sağır'ı mahkemeye davet etti.

Sağlık sorunları nedeniyle Elife Sağır'ın evinden çıkamaması üzerine İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesine yazı göndererek, mağdurun ifadesinin alınmasını talep etti. Talebi yerinde bulan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim, Sağır'ın evine giderek ifadesini aldı.

Elife Sağır, ifadesinde karşı taraftan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi. 

Olay

Küre ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Y.D. ile Hayati Sağır ve oğlu Yiğit İsa Can Sağır arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, Hayati Sağır ve oğlu Yiğit İsa Can Sağır'a silahla ateş etmişti.

Hayati Sağır olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Y.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hakim #ifade #yaşlı #kastmonu
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