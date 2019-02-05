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Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK'nın Yargıtay'a atadığı 8 yeni üye kimler, isimleri neler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları Zikrullah Özbağ ve Mustafa Yiğitsoy ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Yargıtayın yeni üyeleri oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK'nın Yargıtay'a atadığı 8 yeni üye kimler, isimleri neler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Buna göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.

Etiketler; #yargıtay #HSK
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