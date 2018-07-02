Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun önümüzdeki günlerde yaz kararnamesi yayımlaması bekleniyor. Ulusal Kanal'ın yargı çevrelerinden edindiği bilgilere göre, kararnameyle Yargıtay'a 100 yeni üye atanacak. Ayrıca Yargıtay dairelerinin ilgilendiği dava türleri ve üye sayısı da değişecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni hakim ve savcı atamaları için hazırlığını sürdürüyor.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, kararname önümüzdeki günlerde HSK tarafından ilan edilecek. Yargı çevrelerine göre, bu kararname 7 ila 10 gün içinde yayımlanabilir.



OHAL kararnamesiyle daha önce Yargıtay'a 100 yeni üyenin atanması kararlaştırılmıştı. HSK yayımlayacağı kararnameyle bu üyelerin Yargıtay'a atamasını yapacak.



Kararnameyle Yargıtay'ın yanı sıra bazı illere de hakim ve savcı atamasının yapılması bekleniyor.



Kaynaklar, Yargıtay dairelerinin baktığı dava türleri ile dairelerin yapısının değişeceğini kaydetti. Yapısal değişikliklerde Yargıtay’a bağlı 24 dairenin üye sayısının azaltılması veya arttırılması bekleniyor.



100 yeni üyenin Yargıtay için ihtiyaç olup olmadığı da tartışılıyor. İstinaf mahkemelerinin göreve başladığını ve iş yükünü onların paylaştığını belirten görüş, 100 üyenin Yargıtay için ihtiyaç olmadığını savunuyor. Bir diğer görüşe göre de, istinaf mahkemeleri iş yükünü azaltmadı, bu yüzden 100 yeni üye Yargıtay için ihtiyaç.



Yargı çevreleri "Yeni üyeler Yargıtay'ın birlik ruhunu yansıtacak mı?" kaygısını da dile getiriyor, daire başkanlıkları için yapılacak seçimlerde yeni 100 üyenin belirleyici rol oynayacağını söylüyor.



Daha önce FETÖ'nün kümeleşerek kendi adamlarını daire başkanı yaptığı biliniyor. Bu duruma dikkat çeken kaynaklar, yeni süreçte de bazı kesimlerin kendi sayılarını artırarak başkanlıkları almak isteyebileceği uyarısında bulunuyor.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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